Testi, namenjeni samotestiranju šolarjev, po oceni NLZOH primerni

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je opravil verifikacijo hitrih testov za samotestiranje otrok na okužbo z novim koronavirusom in ocenil, da so primerni za predviden namen. Za uporabo testa v slovenskem prostoru mora svoje mnenje podati še JAZMP.

Hitri testi, namenjeni samotestiranju, se od običajnih razlikujejo v odvzemu brisa. Šolar bo vzorec odvzel sam, in sicer iz prednjega dela nosu.

V postopku verifikacije so na NLZOH izvedli dodatno preverjanje testov, ki jih je Slovenija kupila prek skupnega javnega naročila EU za specifični namen samotestiranja, kar pomeni, da bolnik vzorec vzame sam iz prednjega dela nosu, je spomnilaTjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Slovenija je iz skupnega evropskega naročila prejela teste kitajskega podjetja Joysbio. Nabavili smo 300.000 testov po ceni 1,49 evra na kos.

V raziskavo so vključili 493 sodelujočih, tudi osebe, ki so hospitalizirane zaradi resnejšega poteka bolezni, in mlajše od 15 let. S preverjanjem so želeli ugotoviti, ali je konkretni hitri test sposoben zaznati asimptomatske nosilce, ki imajo visoko virusno breme, če si posameznik vzorec odvzame sam.

Proizvajalec zagotavlja 95-odstotno občutljivost testa ob strokovnem odvzemu vzorca iz zgornjega dela nosu in grla. Na NLZOH pa so pri samotestiranju, pri katerem je oseba vzorec odvzela iz prednjega dela nosu, ugotovili, da je občutljivost testa pri simptomatskih osebah 69,28-odstotna. Pri osebah brez simptomov je 72,22-odstotna, pri otrocih 90,91-odstotna, pri otrocih s simptomi bolezni pa 88,89-odstotna. Občutljivost sicer upada glede na število dni od pojava simptomov. Testi, namenjeni samotestiranju šolarjev, so se v postopku verifikacije na NLZOH izkazali za primerljivo učinkovite kot ostali hitri testi, ki so na voljo pri nas. A preden bodo ti dejansko v uporabi, mora mnenje o tem, ali jih lahko dejansko uporabijo za samotestiranje, podati še Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Po njenih informacijah se vloga za JAZMP že pripravlja. Kdaj bodo šolarji teste začeli uporabljati, pa je v pristojnosti ministrstva za zdravje, ki bo odločilo, v kakšnem obsegu in kdaj bodo testi šli v uporabo, v dogovoru z ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Specifičnost sicer pove, kolikšen je delež vzorcev, za katere je PCR-test pokazal negativen rezultat in so bili negativni tudi s hitrim testom. Občutljivost hitrih testov pa pove, kolikšen je delež vzorcev, ki so bili pozitivni tako s PCR- kot tudi hitrim testom.