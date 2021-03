S petkom se nadaljuje cepljenje z AstraZeneco: na vrsti državni politični vrh

"Sporočam, da je danes EMA ugotovila, da je cepivo AstraZeneca varno in učinkovito. Danes bomo cepilne centre obvestili, naj nadaljujejo cepljenje",je na novinarski konferenci sporočil minister za zdravje Janez Poklukar.

Politični vrh bo cepivo prejel jutri

Skladno s strategijo cepljenja, ki jo je sprejela vlada, se bodo predsednik republike Borut Pahor, predsednik Državnega zboraIgor Zorčič, predsednik Vlade RS Janez Janša in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca v petek, 19. marca 2021, ob 13. uri, cepili s cepivom AstraZeneca. Po današnji odločitvi Evropske agencije za zdravila glede varnosti cepiva AstraZenece si predsednik republikeBorut Pahorželi, da bi odločitev okrepila zaupanje ljudi v cepivo, saj meni, da bomo krizo premagali s precepljenostjo. Zato poziva vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto, so sporočili z njegovega urada.



Samo z zaščitnimi ukrepi namreč ni mogoče dovolj učinkovito preprečevati novih okužb z novim koronavirusom, zato vlada pričakuje, da bomo v Sloveniji to dosegli z ustrezno precepljenostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. Še vedno pa je do precepljenosti populacije potrebno upoštevati samozaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot so mehurčki, uporaba maske, umivanje in razkuževanje rok, razdalja dva metra, pogosto zračenje prostora in druge ukrepe, ki jih odreja zdravstvena stroka.