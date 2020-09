PRENOS V ŽIVO: V Sloveniji rekordno število okuženih, potrjenih 79 primerov

Največ novih primerov so v torek potrdili v Mariboru, in sicer kar 12. Sledi Ljubljana z 10 okužbami. Po štiri nove okužbe pa imajo v Kranju, Dravogradu in Braslovčah. V preostalih občinah so potrdili po eno ali dve novi okužbi.

Najvišje število dnevno potrjenih okužb je bilo do zdaj 61, in sicer 26. marca, poročata NIJZ in Covid sledilnik, čeprav podatki Ministrstva za zdravje kažejo, da je bilo na ta dan okuženih 70 ljudi.

Še v torek je sicer vladni govorec Jelko Kacinna tiskovni konferenci komentiral takrat 42 novih primerov in dejal, da so podatki o okužbah spodbudni in da se stanje stabilizira. A novi podatki kažejo drugače.

V torek je tudi poudaril, da o zapiranju mej ali o omejevanju gibanja na občine ne razmišljajo in da vlada ne pričakuje zapiranja šol do konca meseca. Razredi, ki so sedaj v karanteni, se bodo v kratkem vrnili nazaj, je povedal. Če bo temu tako kljub novim podatkom še ni jasno.

Kot je v torek prek Twitterja sporočila ministrica za izobraževanje Simona Kustec, po zadnjih podatkih pouk poteka normalno po modelu B na 97,38 odstotka osnovnih šol. Pri pouku je 99,9 odstotka učencev, je še zapisala.

V Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru ugotovili okužbo, v samoizolaciji 28 zaposlenih

V ponedeljek so v delovni enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru ugotovili okužbo pri eni od stanovalk in enoto tudi zaprli. V sredo so tako javnost obvestili, da so sprejeli vse strokovno organizacijske ukrepe, ki gredo v smer zmanjšanja tveganja prenosa okužbe. Trenutno izvajajo odvzeme brisov tako zaposlenim kot stanovalcem, po pridobljenih rezultatih pa se bodo odločali o nadaljnjih ukrepih.

Zaradi preventivnih razlogov je v samoizolaciji izven službe kar 28 zaposlenih. "Kljub majhnemu tveganju prenosa okužbe smo se odločili, da se do razjasnitve situacije in za kratek čas zapremo za obiske tudi delovne enote na Pobrežju, saj je skrb za zdravje stanovalcev Danice na prvem mestu," so še zapisali na svojo spletno stran.

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu trije okuženi

Kot je povedal direktor doma Nine Pokorn na Grmovju Tomaž Lenart, je najprej zbolela njihova fizioterapevtka, ki se je okužila znotraj družine, potem se je okužba prenesla tudi na njenega sodelavca in enega od stanovalcev. Dodal je, da zaposlena nimata nobenih simptomov okužbe, medtem ko je stanovalec prehlajen in ga bodo danes odpeljali na bolnišnično zdravljenje. Dom je od torka do nadaljnjega zaprt za vse obiskovalce.

Ob izbruhu okužbe so v domu vzpostavili sivo cono, danes pa bodo še rdečo, ki bo lahko sprejela 10 okuženih oseb. Če bo število okuženih raslo, potem bodo rdečo cono še razširili, je pojasnil Lenart. Po njegovih besedah je njihov dom specifičen, saj v njem prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, zato jih je težko obdržati v sobah. Njihovi stanovalci prebivajo v več enotah, tako da mešanja zaposlenih med enotami ni.

Napovedal je tudi testiranje vseh zaposlenih v domu, teh je 160, skrbijo pa za 245 stanovalcev, ki na lokaciji na Grmovju živijo v treh stavbah.