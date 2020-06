Po okužbi v novogoriški osnovni šoli cel razred ostaja v karanteni

Sicer pa je odslej znova dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb, športnih prireditev pa se lahko udeležijo tudi gledalci. Pri tem pa je treba upoštevati vsa varnostna priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Spomnimo, okužbo so potrdili na novogoriški osnovni šoli Milojke Štrukelj. Kot so sporočili, bodo sledili vsem preventivnim ukrepom, zato so razred in razredničarka v 14-dnevni karanteni na domu, kar pomeni, da je za njih šolskega leta konec. To je bila že tretja potrjena okužba v Novi Gorici v enem tednu, skupno pa jih je bilo potrjenih le šest.

Kaj v praksi pomeni omejitev zbiranja do 500 oseb?

Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina je treba med 500 oseb šteti tudi športnike, delegate, predstavnike medijev, varnostnike in drugo podporno osebje, ki na različne načine sodeluje pri izvedbi prireditve. "Torej to ni 500 gledalcev, ampak je bistveno manj. Tega ne smemo pozabiti zlasti, ko gre za kolektivne športe," je opozoril Kacin. Vlada se je pred odločitvijo seznanila z oceno strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje.

Da bi preprečili hitro širjenje virusa, je vlada prve ukrepe omejevanja zbiranja sprejela že kmalu po prvi potrjeni okužbi v Sloveniji. Sprva so omejitve prepovedi veljale le za zaprte prostore, 20. marca pa je z nekaj izjemami začela prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah. Z umirjanjem epidemiološke situacije pa je vlada začela rahljati ukrepe, tudi glede zbiranja.

Odpravljajo se omejitve na meji z Italijo

Potem ko je Slovenija v soboto odpravila omejitve na meji z italijansko deželo Furlanija - Julijska krajina, jih danes odpravlja še s preostalo Italijo. Mejo z zahodno sosedo so slovenske oblasti zaradi pandemije covida-19 zaprle 12. marca. Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo zunaj kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

Na meji s Hrvaško pa so od danes odprti tudi vsi maloobmejni prehodi. Omejitve na mejah, uvedene zaradi novega koronavirusa, sta sicer Slovenija in Hrvaška odpravili že konec maja. Takrat oziroma v začetku junija je Slovenija odprla meje z Avstrijo in Madžarsko. Na seznamu varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez 14-dnevne karantene, je od danes 19 držav. Poleg Italije je na seznamu po novem še Črna gora.