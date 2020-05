Po parkih lahko posedajo samo v za to določenih oznakah

V Združenih državah Amerike so – vsaj do neke mere – odprli vseh 50 držav, poroča The New York Times. Vendar pa se ukrepi, ki so še vedno v veljavi za preprečevanje širjenje bolezni covid-19, močno razlikujejo od države do države.

Connecticut, denimo, je bil med zadnjimi državami, ki je v sredo odpravil ukrep, da so zaprte vse pisarne po državi (večina podjetij je organizirala delo od doma), prav tako so šele v sredo odprli trgovine, muzeje in druge kulturne ustanove. Nedaleč stran, v New Jerseyju, pa recimo še vedno velja, da se kupci ne smejo zadrževati v trgovinah, prodaja lahko poteka le prek dostave na dom ali na za to posebej določenih prevzemnih točkah.

Ponekod se je življenje že vrnilo v povsem normalne tirnice

Predsednik Donald Trump je to, kako se bodo v ZDA rahljali ukrepi, prepustil v roke guvernerjem posameznih držav. Tako se države na severovzhodu in na zahodni obali ter države na srednjem zahodu, ki jih vodijo demokrati, praviloma odločajo za bolj postopno rahljanje ukrepov (v Washingtonu, denimo, svoje prebivalce spodbujajo, naj ostanejo doma vsaj do konca junija). Medtem se države na jugu odpirajo hitreje, tam se je življenje že vrnilo skorajda v normalne tirnice. V zvezni državi Georgia pa so že pred tedni odprli vse restavracije, salone in telovadnice.

Tudi na Aljaski zagovarjajo čim hitrejše odpravljanje ukrepov. Guverner Mike Dunleavy je napovedal, da bodo ta konec tedna "na polno obratovali" tako rekoč že v vseh dejavnostih: dovoljena bo strežba v lokalih, restavracijah in klubih, odprti bodo fitnes in velnes centri, skratka življenje se tam vrača v normalne tirnice.

Socialno distanco začrtali kar s krogi

V New Yorku pa so se oblasti na poseben način lotile problematike, kako zagotoviti potrebno socialno distanco med ljudmi. V tamkajšnjih parkih so kar na travo narisali posebne oznake, kjer se obiskovalci lahko zadržujejo, med posameznim krogom pa je meter in pol razmaka.