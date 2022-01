Po Pfizerju tudi Moderna začela testiranje omikronu prilagojenega cepiva

Testiranje cepiva Moderne bo zajelo 600 odraslih, od katerih jih je polovica pred vsaj šestimi meseci že prejela dva odmerka Moderninega cepiva, druga polovica pa je poleg prvih dveh prejela že tudi poživitveni odmerek. Poživitveni odmerek, posebej usmerjen proti omikronu, bodo torej testirali tako kot tretji kot tudi četrti odmerek.

Obenem so sporočili tudi rezultate o učinkovitosti poživitvenega odmerka svojega cepiva, ki se že uporablja. Ugotavljajo, da šest mesecev po prejemu raven protiteles za omikron pade za šestkrat v primerjavi z najvišjo ravnjo, ki so jo zabeležili 29 dni po prejemu tretjega odmerka. So pa protitelesa še vedno zaznavali pri vseh sodelujočih.

Do ugotovitev so prišli na podlagi preučitve krvi 20 ljudi, ki so prejeli poživitveni odmerek. Ta sicer znaša polovično količino prvih dveh odmerkov.

V podjetju so sicer zadovoljni, da protitelesa za omikron vztrajajo tudi šest mesecev po cepljenju, kljub temu pa so se odločili nadaljevati razvoj prilagojenega poživitvenega odmerka v luči dolgotrajne grožnje, ki jo predstavlja zmožnost omikrona, da se izogne imunski zaščiti, je sporočil prvi mož Moderne Stephane Bancel.

Testiranje omikronu prilagojenega cepiva proti covidu sta že začeli tudi podjetji Pfizer in BioNTech. Njuno cepivo tako kot cepivo Moderne temelji na tehnologiji mRNK, ki omogoča lažje spreminjanje cepiva, da zajame tudi mutacije, značilne za nove različice.