Po PKP7 bi se do konca 2022 lahko upokojilo 10 odstotkov vseh zdravnikov in zobozdravnikov

Na ZZS so vladni ukrep ponazorili s številkami. Glede na omenjene spremembe bi pogoje za upokojitev že letos izpolnilo 497 zdravnikov in 117 zobozdravnikov. Do konca leta 2022 pa še dodatno 290 zdravnikov in 47 zobozdravnikov. To je skupaj kar 951 zdravnikov in zobozdravnikov ali 10,51 odstotka vseh trenutno aktivnih zdravnikov in zobozdravnikov.

"Kakršen koli prisilni odliv v upokojitev bi še dodatno ogrozil dostopnost zdravstva," so prepričani. Zato opozarjajo, da je ukrep, ki ga prinaša PKP7 "skrajno neprimeren".

Dodali so, da takšno prisilno upokojevanje delodajalcem omogoča, da določenim delavcem delovno razmerje arbitrarno preneha, drugim pa ne. Pri tem se jim poraja vprašanje o tem, kako bo zagotovljeno, da bodo ti postopki potekali transparentno in ne bodo uporabljeni za prisilno upokojevanje le nekaterih zaposlenih, ki bodo izpolnili te pogoje.

Kot pojasnjujejo bi sprejeti ukrep na področju družinske medicine do konca leta 2022 pomenil, da bi se ob vsesplošnem pomanjkanju družinskih zdravnikov v upokojitev lahko poslalo še dodatno 185 družinskih zdravnikov, kar predstavlja 13,43 odstotka vseh. Na področju pediatrije pa bi to pomenilo izgubo 76 pediatrov do konca leta 2022 (11,66 odstotka vseh) in 52 ginekologov s področja ginekologije (13,27 odstotka vseh).



Na sekundarni ravni zdravstvenega varstva bi se s sprejetim ukrepom do konca leta 2022 upokojilo še 50 internistov, 32 psihiatrov in 19 ortopedskih kirurgov. "To bi močno poslabšalo dostopnost do specialistične in bolnišnične obravnave," še trdijo.