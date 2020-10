Po podatkih WHO zdravila za covid-19 za zdaj neučinkovita

Remdesivir, Hidroksiklorokin, Lopinavir in Interferon so imeli na hospitalizirane bolnike, okužene z novim koronavirusom, malo ali pa nič učinka, zaključuje WHO.

Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj objavila začasne rezultate testiranja štirih protivirusnih zdravil za zdravljenje bolezni covid-19, ki so pokazali, da nobeno od zdravil ni zmanjšalo smrtnosti, potrebe po uporabi ventilatorja ali trajanja hospitalizacije.

"To, da nobeno zdravilo ni zmanjšalo smrtnosti, je slaba novica, čeprav ne nepričakovana, ker so tudi za Remdesivir že prej poročali, da nima vpliva na smrtnost," pravi biokemikRoman Jerala s Kemijskega inštituta. "Zame je sicer presenetljivo, da ni bilo efekta niti z Inteferonom, za katerega je bila to prva velika študija in testiranjem, ki so ga ustavili z današnjim dnem,"je dodal.

WHO je s preizkušanjem zdravil začel marca letos, testirali so zdravila Remdesivir, Hidroksiklorokin, Lopinavir in Interferon-β1a. Preizkušanje je bilo prilagodljivo do te mere, da so lahko med potekom raziskave izločili neperspektivna zdravila in vključili nova. Kot neperspektivni so sčasoma prepoznali Hidroksiklorokin in Lopinavir, zato so ju zavrgli, medtem dodatno želijo raziskati učinke uporabe monoklonskih protiteles. V objavljeno poročilo so vključili analizo učinkov prvotnih štirih zdravil.