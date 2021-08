Po pojavu sedmih novih okužb Vuhan v testiranje vseh 11 milijonov prebivalcev mesta

V več mestih, med drugim tudi v Pekingu, so se odločili za množična testiranja, stroga zaprtja in omejitev potovanj znotraj države. V mestu Jangžou na vzhodu Kitajske so oblasti danes za 1,3 milijona ljudi v središču mesta odredile strogo zaprtje, potem ko so z množičnim testiranjem v minulem dnevu tam potrdili 40 novih okužb. Danes so testiranje vseh prebivalcev napovedale tudi oblasti v Vuhanu. V ponedeljek so namreč sporočile, da so med tujimi delavci v mestu potrdili sedem lokalnih prenosov okužbe, kar je prvi tovrsten primer po več kot letu dni.