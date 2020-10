Po prepovedi zanikanja holokavsta, Facebook še nad 'anticepilce'

Družbeno omrežje Facebook je včeraj na vseh svojih straneh prepovedalo zanikanje holokavsta. Kot so pojasnili pri podjetju, so se za to odločili, ker jih skrbi porast antisemitizma.

Danes pa je padla nova odločitev: Facebook bo prepovedal in začel blokirati oglase oziroma vsebine, ki ljudi odvračajo od cepljenja. Že dalj časa so namreč pod pritiskom tako zakonodajalcev kot inštitutov za javno zdravje, ki družbeno omrežje pozivajo, naj naredijo konec deljenju 'anticepilskih' vsebin in napačnih informacij, pogosto povezanih s tem. Kot so ob tem sporočili iz družbe pod okriljem Marka Zuckerberga, so se namreč pričeli zavedati, da je pandemija - čeprav cepiva proti covidu-19 najverjetneje še nekaj časa ne bo na voljo - poudarila pomen ustreznega samozaščitnega vedenja in preventive na področju zdravja. Facebookova pravila so doslej prepovedovala vsebine z napačnimi informacijami glede cepiv, oglasi, ki izražajo nasprotovanje cepljenju, pa so bili - v kolikor niso vsebovali lažnih trditev - dovoljeni.