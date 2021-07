Kombiniranje cepiv možno ob soglasju in štiritedenskem presledku

Zadržkov glede tega sicer v stroki ni, kljub temu pa za zdaj ne bodo izdali širšega priporočila, da bi vse ljudi, ki so pri prvem odmerku prejeli cepivo AstraZeneca, ob drugem cepljenju prejeli mRNK-cepivo (Pfizer ali Moderna). Kot razlog je navedla neposredne stranske učinke, ki se pojavijo takoj po cepljenju. Ti so namreč pri cepljenju s cepivom AstraZenece močnejši po prvem odmerku, pri cepljenju z mRNK-cepivi pa po drugem odmerku. Ker še ni dovolj raziskav o tem, kakšni so učinki po posameznem odmerku pri cepljenju z dvema različnima vrstama cepiv, bodo za zdaj sledili stališčem Evropske agencije za zdravila.

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je danes poudaril, do bodo glede možnosti izbire cepiva za cepljenje z drugim odmerkom sledili stroki, in ob tem spomnil na četrtkovo izjavo Beovićeve.

Vlada je danes na dopisni seji sklenila, da se dopolnita odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil ter o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju v delu, kdaj nastopi zaščita, če se oseba cepi s kombinacijo dveh različnih cepiv.

Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva AstraZenece, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je v roku 28 do 84 dni prejela drugi odmerek Pfizerja ali Moderne. Spremembi odlokov začneta veljati v ponedeljek.