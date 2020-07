Po rekordnem porastu okužb na Hrvaškem uvajajo strožje ukrepe

Minuli konec tedna so na Hrvaškem našteli skupno 190 okužb, od tega 140 v soboto, kar je največji porast primerov vse od začetka epidemije koronavirusa. Trenutno je aktivno bolnih 1117 ljudi, od tega se v bolnišnici zdravi 132 oseb. V samoizolaciji je po podatkih hrvaških oblasti 4861 ljudi.

V zadnjih 24 urah so v Istrski županiji odvzeli 95 brisov na koronavirus, vsi so bili negativni. 42 vzorcev so odvzeli v domu za ostarele v Umagu, kjer so včeraj potrdili 11 okužb. Vsi so bili negativni. V samoizolaciji je trenutno 212 ljudi. Zadarska županija ima tri nove primere. Iz Splita pa medtem poročajo, da so samo danes prejeli že 250 prošenj za testiranje, pred centrom, kjer opravljajo teste, pa je nastala gneča.

Zaradi slabše epidemiološke slike Hrvati z današnjim dneh uvajajo nekatere strožje ukrepe. Odslej je obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske bodo morali nositi tudi zaposleni v restavracijah in barih oziroma kavarnah, poroča Index.hr.

V jutranji oddaji "Dobro jutro Hrvaška" na televiziji HRT je infektologinja Alemka Markotić izpostavila nujnost upoštevanja ustrezne distance, nošenja zaščitnih mask in osebne higiene."Če bomo vse to upoštevali, lahko živimo normalno naprej. V nasprotnem primeru nas čakajo še strožji ukrepi," je poudarila.

V veljavo stopajo tudi omejitve združevanja ljudi. Na Hrvaškem se namreč v zadnjih tednih soočajo z izbruhi virusa na zasebnih srečanjih, največkrat na porokah. Za vsa srečanja z več kot 100 udeleženci bo od zdaj veljal nov režim, dogodek pa bosta nadzorovali civilna zaščita in policija.

Organizatorji morajo v 48 urah po elektronski pošti lokalnemu štabu civilne zaščite prijaviti dogodek. Obvestilo mora vsebovati namen, kraj, dan in čas dogodka ter kontaktne podatke organizatorja ter pričakovano število udeležencev. Obvezno je vodenje evidence udeležencev, ki jo mora organizator hraniti vsaj 14 dni.

Na mejnih prehodih pa že veljajo strožji ukrepi za državljane tretjih držav, ki niso članice EU. Za njih je obvezen negativni test na koronavirus, ki ni starejši od dveh dni, ali pa 14-dnevna samoizolacija. Slednja se lahko skrajša na sedem dni, če oseba po preteku naredi test na koronavirus in je ta negativen.

Hrvaški mediji poročajo o pritožbah srbskih državljanov, ki bojda niso bili obveščeni o spremembi režima na meji, zato so se morali vrniti domov, četudi so imeli na Hrvaškem rezervirano prenočišče.