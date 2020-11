Po rokovanju z zamrznjenim mesom delavec pozitiven na koronavirus

V nedeljo se je z novim koronavirusom okužil delavec v hladilnici, ki je rokoval z zamrznjenim mesom, uvoženim iz Nemčije, poročajo kitajske lokalne oblasti. Moški, zaposlen v hladilnici v novem predelu pristaniškega mesta Binhai, se trenutno zdravi v bolnišnici, oblasti pa na koronavirus testirajo tudi vzorce oseb, ki so bile v tesnem stiku z moškim, in vzorce iz delovnega okolja, poroča dpa. Osem delavcev, ki so bili v stiku z okuženim, pa je preventivno v karanteni, je poročal časnik Global Times.

Domnevajo, da je virus prišel v pošiljki zamrznjenih svinjskih parkljev iz nemškega pristanišča Bremerhaven in je nato čez Tianjin potoval v mesto Dezhou v provinco Šadong. Po navedbah uradnikov je bil vzorec, ki so ga z embalaže izdelka vzeli v mestu Dezhou, tudi pozitiven na koronavirus.

Po navedbah vlade na Kitajskem že več mesecev niso zabeležili skoraj nič novih okužb, zato se življenje in gospodarska aktivnost normalizirata. V številnih delih države ni koronavirusa, vendar se občasno ponavljajo manjši lokalni izbruhi, proti katerim se borijo s strogimi ukrepi in množičnimi testiranji. Kitajska je v preteklosti sicer za okužbe že večkrat okrivila zamrznjeno hrano ali embalažo, uvoženo iz tujine.