V času epidemije brez službe približno 10.600 ljudi: odpuščala večja in manjša podjetja

Podjetje Sumida, ki je v lasti japonskega koncerna, je bilo med prvimi pri nas, ki je začelo odpuščati zaradi epidemije. Od 400 zaposlenih, ki na Blejski Dobravi izdelujejo električno in elektronsko opremo za motorna vozila, so jih najprej odpustili 19, pozneje pa prekinili še sodelovanje s 36 agencijskimi delavci. Razlog za to je bil velik padec naročil. Sprva so upali, da bodo prevzeli dela sestrske tovarne v Mehiki v primeru podaljšanja njenega zaprtja. A se to ni zgodilo. Deloma zaradi težav v prenosu proizvodnje, deloma s pričakovanim ponovnim odprtjem mehiške lokacije.

V času epidemije, od marca do maja, se je število nezaposlenih najbolj povečevalo na Gorenjskem. Največ v gostinstvu, nato je sledila predelovalna dejavnost in pa seveda v trgovini.

Odpuščajo tudi v Steklarni Rogaška

Ne zaradi koronavirusa, ampak padca naročil že pred epidemijo, so z današnjim dnem začeli odpuščati v Steklarni Rogaška. Kot poudarja Štefan Križnik, sindikalist: "Hudo je, vsakega delavca je škoda. Ampak, žal, situacija je takšna, kot je. Namreč že prejšnje leto so lastniki prišli in povedali, da je v podjetju 200 ljudi preveč."

Ta teden bodo vročili odpovedi 81 delavcem, 56 jih bo odpovedi dobilo septembra. V primeru ostalih od 200 zaposlenih je šlo za t.i. mehke variante oziroma so steklarno zapustili sami. Glavni trg Steklarne je ameriški, tam pa se bolj kot koronavirusa bojijo nemirov, zaradi katerih so zaprte trgovine. Sindikalist Križnik se zato boji, da bo številka odpuščenih še višja.

Brezposelnost se je najbolj povečevala na Gorenjskem

Uroš Gašperlin, najemnik Vile Podvin ter lastnik Hotela Linhart v Radovljici, je prvi dan zaprtja, v času, ko država še ni sprejela ukrepov pomoči, odpustil vseh 11 zaposlenih.

Uroš Gašperlin pojasnjuje: "Mi smo naredili veliki rez predvsem zato, ker so investicije, ki jih moramo pokrivat, malo smo se ustrašili in smo se z osebjem dogovorili za njihovo varnost in za nas, da takoj vse odpustimo." Osem od njih je pozneje spet zaposlil in so šli na čakanje.

Na Gorenjskem je izgubilo delo od marca do maja 3000 ljudi, se je pa več kot 1000 od njih tudi spet zaposlilo. Dolgoletna tradicija na Gorenjskem je sicer, da delodajalci takoj, ko nastopi neka kriza, zelo radi čim prej odpuščajo, potem, ko pa pride do okrevanja, tudi čim prej zaposlujejo.

Epidemija covid-19 pa je globoko zarezala tudi v število zaposlenih v trgovini. Marija Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije pojasni, da je na osnovi covid krize bilo 3.007 ljudi iz trgovine žal odpuščenih. Eden od ukrepov, s katerim želi država zajeziti naraščanje števila brezposelnih, je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. V podjetju Sumida bodo to možnost, in to za vse zaposlene, izkoristili s prihodnjim tednom.