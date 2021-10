'Odločitev, da tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Janssen, takoj izpolnjujejo pogoj PCT, je bila politična'

Izredni strokovni nadzor se medtem sploh še ni začel. Niti komisija, ki preučuje povezavo med cepljenjem in smrtjo 20-letnice, še ni zaključila dela. Medtem pa s Foruma za demokracijo pozivajo Komisijo za medicinsko etiko in Zdravniško zbornico, naj raziščeta sodelovanje posvetovalne skupine za cepljenje pri sprejemu spornega odloka, ki je omogočil, da je oseba po cepljenju s cepivom Janssen že naslednji dan dobila veljavno PCT potrdilo.

Kaj bo po tragični smrti 20-letnice glede cepljenja z vektorskimi cepivi odločila posvetovalna skupina za cepljenje, še ni jasno, pravi glavni epidemiolog v državi Mario Fafangel, a možnosti je več. "Lahko pač gre vse naprej kot sedaj, lahko pa se priporočila samo spremenijo in se sledi Emi in so pač še vedno vektorska cepiva na voljo za vse starostne skupine, lahko se jih umakne. Jaz imam svoje mnenje, ne da ga nočem povedati, ampak posvetovalna skupina se bo sestala in bo o tem odločila," pojasni Fafangel.

Na to isto posvetovalno skupino za cepljenje s prstom kažejo nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber in člani Foruma za demokracijo - želijo namreč da se razišče sodelovanje skupine pri nastajanju in sprejemu odloka, ki je omogočil takojšnjo veljavnost potrdila PCR po cepljenju s cepivom Janssen. "To pomeni da je državljane zavedla, da posegajo po cepivu, ki ga doslej sploh niso marali, saj so vedeli, da je manj učinkovito, bolj nevarno," dodaja Keber.

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je sodelovanje pri spornem odloku sicer konec septembra letos že zanikala: "Strokovna skupina seveda ni priporočila, da je že takoj po cepljenju možen veljaven pogoj PCT, ker v tistem trenutku oseba še ni ustrezno cepljena."

"Ja, jih pa ni stroka nagovarjala, tu pač moram biti zelo iskren, ne vem, kako bolj jasno odgovoriti na to vprašanje. Ampak veš, strokovna priporočila so eno, odlok je drugo in kdor je v kakšen odlok bil vpleten in podal svoja mnenja, ve," še pove Fafangel.

Dejstvo je, da je država izdajala neke vrste lažna zdravniška potrdila, pravi Keber, saj bi moralo biti PCR-potrdilo po cepljenju z Janssnom, tako kot v drugih državah, veljavno šele po dveh tednih.