Po spletu vse več lažnih zapisov o posledicah cepljenja

17-letno najstnico so v bolnišnico pripeljali zaradi slabega počutja in glavobola, se na lažne zapise, ki so se razširili po družbenih omrežjih, danes odzivajo v jeseniški bolnišnici. "Imela je glavobol, vrtoglavico, ki pa je v bistvu že izzvenevala. Tudi pred cepljenjem je imela nekaj podobnih težav, tako da smo zaključili, da to ni povezano s cepljenjem," je pojasnila pediatrinja Tina Ahačič.

Medtem smo v uredništvo prejeli tudi sporočilo, da naj bi bilo prav v jeseniški bolnišnici hospitalizirano tudi 12-letno dekle – domnevno zaradi tromboze, prav tako po cepljenju. Tudi te informacije le delno držijo: "Lahko potrdim, da imamo hospitalizirano najstnico s trombozami, ki pa najverjetneje niso v zvezi s cepljenjem. Primer je zelo kompleksen, tako je še v diagnostični obravnavi, obravnavamo jo skupaj s terciarno ustanovo."

Pa še tragični primer iz šempetrske bolnišnice – šest dni po porodu je umrla 42-letnica. V bolnišnico so jo sprejeli zaradi zapletov v nosečnosti, ki pa niso povezani s cepljenjem, zatrjujejo v bolnišnici. Kjer so sicer odredili obdukcijo, postopek bo zaključen v mesecu dni. Kot so sporočili, "je bila hospitalizirana zaradi zapletov v nosečnosti, ki niso povezani s cepljenjem. Za ugotovitev vzroka smrti je bila odrejena obdukcija, ki je v teku. Predvidevamo, da bo postopek zaključen v roku enega meseca. Skladno s protokolom smo o neljubem dogodku že obvestili NIJZ."

Stroka medtem opozarja – pri nosečnicah je verjetnost hujšega poteka koronavirusne bolezni večja. To pa lahko preprečijo cepiva, ki so tudi za nosečnice varna. "Zdaj so v teh registrih že 200.000 cepljenih nosečnic in vemo, da ni nobenih zapletov, ki bi bili povezani vzročno s cepljenjem. Po drugi strani so pa učinkovita, to pomeni, da preprečijo te najhujše bolezni, najhujše poteke covida. Tudi trenutno imamo v UKC nekaj nosečnic, nekaj žensk po porodu, ki so kritično bolne, ki so življenje ogrožajoča," pove ginekolog Miha Lučovnik. Gre za necepljene nosečnice, zato Lučovnik poudarja – cepljenje svetujemo, ne glede na višino nosečnosti.