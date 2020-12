Po stiku z Macronom v samoizolaciji več evropskih voditeljev

Michelov tiskovni predstavnik Barend Leyts je na Twitterju zapisal, da je bil predsednik Evropskega sveta v ponedeljek v Parizu na slovesnosti ob 60. obletnici Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ob tem se je v Elizejski palači srečal s francoskim predsednikom. "Francoske oblasti so predsednika Evropskega sveta obvestile, da ga ne obravnavajo kot tesen stik, " je še sporočil. Dodal je, da se Michel redno testira na novi koronavirus in da je bil na torkovem testiranju negativen. " Kljub temu bo iz preventivnih razlogov šel v samoizolacijo ," je pojasnil Leyts. Michel je ob tem na Twitterju francoskemu predsedniku zaželel hitro okrevanje.

Zaradi stika s predsednikom je v samoizolaciji tudi francoski premier Jean Castex, čeprav nima simptomov okužbe, so sporočili iz njegovega kabineta. "Njegov delovnik bo prilagojen tako, da bo lahko prihodnjih sedem dni delal na daljavo, " so pojasnili. Danes tako ne bo mogel v francoski senat, kjer bi moral predstaviti francosko strategijo cepljenja proti covidu-19. Davi je premier opravil testiranje na novi koronavirus, rezultate pričakujejo v kratkem, so navedli v Castexovem kabinetu. V samoizolaciji sta zaradi stika z Macronom tudi predsednik francoske narodne skupščine Richard Ferrand in predsednik Evropskega sveta Charles Michel .

Emmanuel Macron , ki bo v ponedeljek dopolnil 43 let, se je tako pridružil več drugim svetovnim voditeljem, ki so bili že okuženi z novim koronavirusom. Med drugim sta okužbo prebolela britanski premier Boris Johnson in ameriški predsednik Donald Trump .

Slovesnosti ob obletnici OECD v Parizu in kosila pri Macronu se je v ponedeljek udeležil tudi španski premier Pedro Sanchez, ki bo zaradi tega do 24. decembra v karanteni, so sporočili iz njegovega kabineta. Takrat bo minilo deset dni od stika s predsednikom Francije, kolikor v Španiji traja karantena. V Sanchezovem uradu so napovedali, da bo šel takoj na testiranje in da je že odpovedal svoje aktivnosti v prihodnjih dneh.

Po tem, ko se je v sredo v Elizejski palači sestal z Macronom, je v samoizolaciji tudi portugalski premierAntonio Costa, so navedli v njegovem kabinetu. Tudi on se je že testiral na novi koronavirus, a rezultati še niso znani.

Macron se je sicer pretekli četrtek in petek udeležil tudi vrha EU v Bruslju, na katerem je bil tudi slovenski premier Janez Janša. Viri pri EU so pojasnili, da za potencialen vir okužbe francoski predsednik velja od ponedeljka, 14. decembra, zvečer. Na vrhu 10. in 11. decembra so bili upoštevani vsi higienski ukrepi, so izpostavili. Neimenovani viri so dodali, da niso bili obveščeni o tem, da bi bil z novim koronavirusom okužen še kakšen udeleženec vrha.