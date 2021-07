Po strogih omejitvah so si privoščili počitnice, zdaj so ujeti v tujini

Med drugim je ostalo v Dubaju ujetih 300 mladih iz različnih italijanskih dežel, potem ko jih je bilo 200 na testiranju pozitivnih. Na počitnice so se odpravili 30. junija, in sicer v organizaciji ene od turističnih agencij, ki so posebej specializirane za študentski turizem. Vrniti bi se morali to sredo, a so jim let odpovedali in njihove družine obvestili, da so njihovi otroci zdaj v oskrbi posebnega oddelka, ki ga sestavljajo zdravniki in bolničarji.

Skupina šolarjev iz Benetk, starih od 15 do 18 let, je medtem ostala na grškem otoku Ios. Na testiranju jih je bilo pozitivnih šest, a na otoku so zadržali tudi preostalih 15. Še 150 mladih Italijanov je trenutno v karanteni na Malti, 50 jih je bilo pozitivnih, ostali pa so bili z njimi v stiku in so morali zato v izolacijo.