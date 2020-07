Po svetu rekordna števila smrti, nošenje mask Trump označil za domoljubno

Število smrti zaradi novega koronavirusa po svetu narašča, rekordno število so zabeležili v Iranu. V Braziliji se je število okuženih potrojilo, Kitajska pa je za vstop v državo uvedla obvezna dokazila, da ste Covid-19 negativni. Predsednik Trump je objavil fotografijo, na kateri nosi zaščitno masko in nošenje mask označil za domoljubno dejanje.

V Iranu so zabeležili rekordno število smrti zaradi novega koronavirusa. Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje je v zadnjem dnevu umrlo še 229 bolnikov, skupaj je zaradi virusa umrlo že 14.634 ljudi. Od ponedeljka so v Iranu zabeležili 2600 novih okužb, od začetka epidemije se je skupaj okužilo 278.827 ljudi. Ponoven porast okužb je po ocenah strokovnjakov posledica rahljanja omejitev v zadnjih tednih, saj so ljudje opustili spoštovanje higienskih pravil, prav tako pandemije ne jemljejo več resno. Zaradi naraščanja okužb so oblasti med drugim ponovno uvedle obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih, poroča STA.

Združene države Amerike V ZDA je v ponedeljek za virusom umrlo 488 ljudi, skupno so tako zabeležili 56.750 primerov smrti zaradi koronavirusa in še 372 primerov smrti povezanih s koronavirusom, glede na podatke univerze Johns Hopkins. Prav tako so že sedmi dan zapored zabeležili več kot 60.000 novih okužb s koronavirusom. Skupno so do danes odkrili najmanj 3.830.010 okuženih. Umrlo je več kot 140.900 ljudi. Ti podatki vključujejo primere iz vseh 50 zveznih držav, okrožje Kolumbije in drugih ozemelj ZDA. Nošenje zaščitnih mask je prvič podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump. Na svoj Twitter račun je objavil sliko, na kateri nosi masko in pripisal: "Številni ljudje pravijo, da je nošenje zaščitnih mask, ko ne moreš ohranjati ustrezne razdalje, domoljubno." "Nihče ni večji domoljub kot jaz, vaš najljubši predsednik,"je dodal. Trump je konec minulega tedna zatrdil, da ne bo odredil nošenja mask. Tudi sam se je temu dolgo upiral, pred nekaj več kot enim tednom pa se je prvič pojavil v javnosti z masko, poroča tudi STA.

Brazilija V Braziliji je število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa v ponedeljek preseglo 80.000, okužilo se je več kot 2,1 milijona ljudi, sporočila brazilsko zdravstveno ministrstvo. Število okuženih z novim koronavirusom se je v dveh mesecih potrojilo. 21. maja so v tej državi, ki je za ZDA druga najbolj prizadeta država v pandemiji covida-19, potrdili 20.000 mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19. Zaradi majhnega števila testov pa strokovnjaki opozarjajo, da so številke verjetno bistveno višje od uradnih, poroča STA. Argentina Z 92 umrlimi so nov dnevni rekord umrlih podrli tudi v Argentini, sporočajo tamkajšnji uradniki iz ministrstva za zdravje. Zabeležili so tudi 3.937 novih okužb, skupaj so tako zabeležili že 130.774 okuženih in 2.373 smrti. Povečano število smrti in okužb so zabeležili po tem, ko so v ponedeljek delno sprostili omejitve v Buenos Airesu, od koder izvira 90-odstotkov vseh okužb.

icon-expand Korona virus Indija FOTO: AP

Indija Na območju Indije v Delhiju so prvič v šestih tednih zabeležili manj kot 1.000 novih primerov na dan. Minister regije je v ponedeljek zvečer poročal, da so zabeležili 954 primerov. Največ okuženih na dan so zabeležili 24. junija, ko so v enem dnevu potrdili 3.788 primerov. Delhi, vključno z indijsko prestolnico New Delhi, je ena najbolj prizadetih regij v državi. Potrdili so že več kot 123.000 primerov, najmanj 3.663 ljudi je umrlo, 15.166 primerov pa je še aktivnih, poroča CNN. Indija se spopada z enim najhujših svetovnih izbruhov koronavirusa. Pretekli teden so presegli milijon zabeleženih primerov, pri čemer država glede na skupno število vseh okuženih zaostaja le še za ZDA in Brazilijo. Kitajska Kitajska uprava za civilno letalstvo je sporočila, da mora vsak, ki želi prileteti na celinsko Kitajsko, oblastem predložiti dokaz, da so bili v zadnjih petih dneh pred letom Covid-19 negativni. Tuji potniki bodo morali za zdravstveno spričevalo zaprositi lokalno kitajsko veleposlaništvo, kitajski potniki pa bodo morali zdravstveno stanje dokazati s QR kodo. Glede na podatke z univerze Johns Hopkins so na Kitajskem po prvem okuženem v Wuhanu zabeležili več kot 85.300 primerov, še poroča CNN.