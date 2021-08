Po svetu doslej porabljenih pet milijard odmerkov cepiv proti covidu-19

Po svetu je bilo doslej porabljenih pet milijard odmerkov cepiv proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki je pripravila pregled cepljenja po svetu na podlagi uradnih podatkov. Največji delež odpade na Kitajsko, kjer so porabili 1,96 milijarde odmerkov oziroma skoraj četrtino vseh. Sledi Indija s 589 milijoni odmerkov ter ZDA s 363 milijoni odmerkov.

Največji delež prebivalstva je sicer cepljen v Združenih arabskih emiratih, kjer so na sto ljudi porabili 179 odmerkov cepiva in je popolnoma cepljenega 75 odstotkov prebivalstva. Sledijo Urugvaj, Izrael, Katar, Singapur, Bahrajn, Danska, Čile, Kanada, Portugalska, Belgija, Kitajska, Španija, Irska in Združeno kraljestvo. V večini od teh držav so cepili med 65 in 70 odstotkov prebivalstva, v nekaterih pa so že začeli razdeljevati tudi poživitvene odmerke.

V večini revnejših držav po svetu so cepljenje sicer začeli, v glavnem zahvaljujoč pobudi Covax, a razlike v deležu precepljenih v državah po svetu ostajajo zelo velike. Bogatejše države so doslej na sto ljudi porabile 111 odmerkov, revnejše pa le 2,4 odmerka. Povprečno je bilo sicer po svetu na sto ljudi porabljenih 64 odmerkov cepiva. Tri države pa cepljenja še niso začele, in sicer Burundi, Eritreja in Severna Koreja.

V Evropski uniji so po podatkih evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) vsaj en odmerek prejeli trije od štirih polnoletnih prebivalcev, dobrih 65 odstotkov odraslih pa je polno cepljenih. Slovenija pri tem caplja za povprečjem, en odmerek je prejela le dobra polovica starih 18 let ali več.