Po svetu odpovedanih več kot 1500 božičnih letov

Iz United Airlines so sporočili, da je veliko število okuženih tudi med njihovim osebjem. Kot je povedal tiskovni predstavnik Joshua Freed, so karseda hitro obvestili vse potnike. Dodal je še, da nove odpovedi letov niso izključene. "Zadeve spremljamo na dnevni bazi. Povsem možno je, da bodo sledile odpovedi letov tudi v soboto." Letalska družba sedaj poskuša potnikom zagotoviti nadomestne lete.

Odločitvi letalskih prevoznikov je botroval podatek, da gre kar 70 odstotkov novih potrjenih primerov pripisati različici omikron. V ZDA beležijo rekorde okužb, saj dnevna števila že krepko presegajo 200.000 primerov. Gre za kar 38-odstotno povečanje števila okuženih v zadnjih dveh tednih, poroča The New York Times.

Tisoče potnikov ne skriva razočaranja zaradi obvestil, ki so jih prejeli v zadnjih dneh pred začetkom božiča. Ameriška letalska družba United Airlines je v zadnjem hipu odpovedala vsaj 150 napovedanih današnjih letov. Za to potezo so se odločile tudi druge večje ameriške letalske družbe – Delta, JetBule in Allegiant.

Podobne težave imajo tudi v Avstraliji, kjer so potrdili več kot 500 primerov omikrona, več zaposlenih v letalskih družbah pa je zaradi tesnih stikov z okuženimi v sedemdnevni karanteni. "Veliko naših zaposlenih, tudi članov kabinskega osebja, je moralo v karanteno. Zato smo morali v zadnjem trenutku posodobiti naš seznam letov," je povedal predstavnik Jetstar Airways.

Danes so samo iz Syndeyja odpovedali 80 letov od skupno 500. Iz Brisbanskega letališča poročajo o 45 odpovedih. Skupno je po svetu za danes odpovedanih že več kot 1500 letov, še navaja The New York Times.

Johnson v božični poslanici pozval k cepljenju proti covidu-19

Britanski premier Boris Johnson je v današnji božični poslanici sodržavljane pozval, naj se cepijo proti covidu-19, kar je označil za čudovito darilo družini in celotni državi. Izrazil je upanje, da bo letošnji božič bistveno lepši kot lanski.

"Po dveh letih pandemije covida-19 ne morem reči, da je konec, saj se različica omikron vse hitreje širi. Vendar vsi vemo, da lahko skupaj premagamo to različico, moramo se testirati in biti posebej pazljivi, ko se družimo s starejšimi in ranljivimi sorodniki," je povedal. Dodal je, da je še vedno težko, a obenem izrazil prepričanje in upanje, da bo letošnji božič za Britance bistveno lepši kot lanski.

Razlog za to je po njegovih besedah tudi cepljenje proti covidu-19, ki ga je označil za nevidno in neprecenljivo darilo. Ljudje se po njegovih besedah niso cepili samo zase, ampak tudi za prijatelje, sorodnike in vse, s katerimi se srečujejo.

"Čeprav se čas za nakup daril izteka, še vedno obstaja čudovita stvar, ki jo lahko podarite svoji družini in celi državi, to je, da se greste cepit s prvim, drugim ali pa s poživitvenim odmerkom. Tako bodo prazniki prihodnje leto še lepši kot letos," je v danes objavljeni poslanici še pozval Johnson. Spomnil se je tudi zdravstvenih delavcev, ki delajo čez božične praznike, negovalcev in vseh, ki pomagajo pri cepljenju.

Britanski premier je v začetku tedna zagotovil, da v Angliji v nasprotju z drugimi deli Združenega kraljestva pred božičem ne bodo uvajali novih omejitvenih ukrepov. Ni pa izključil možnosti zaostrovanja po božiču, saj se omikron širi izjemno hitro. V četrtek so v državi znova dosegli covidni rekord, saj so potrdili kar 119.789 novih okužb, kar je največ doslej.