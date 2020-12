Po svetu rast števila okužb. Ob kakšnih ukrepih bodo praznovali Evropejci?

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro , ki je covid-19 večkrat označil za "gripico", je v ocenil, da svetovna tekma za cepivo nepotrebna, saj se pandemija po njegovem bliža koncu. "Pandemija se bliža koncu, številke so to pokazale, saj imamo sedaj manjši porast, " je povedal.

Situacija ostaja zelo zapletena v Mehiki, kjer so potrdili 12.129 novih okužb, umrlo je še 627 ljudi. Skupno so potrdili več kot 1,31 milijona okužb, covid-19 pa je terjal več kot 117.000 smrti. Oblasti domnevajo, da je dejansko število okuženih še višje od uradnih podatkov.

Iz Kitajske pa so v soboto poročali o 23 novih okužbah, dan prej o 17. Skupno so potrdili 86.829 okužb, umrlo je 4634 ljudi.

Premierka zvezne države Gladys Berejiklian je zato preventivno omejila druženje ljudi, v javnih prostorih na eno osebo na štiri kvadratne metre in ne več kot 300 oseb, v gospodinjstvih pa na deset oseb. Od polnoči bo omejeno tudi petje, ples in zbiranje ljudi. Prebivalce Sydneyja je še pozvala, naj nosijo maske, vendar to ni obvezno.

Nove okužbe so potrdili tudi v Avstraliji, ki je bila skoraj dva tedna brez lokalnega prenosa. V zvezni državi Novi Južni Wales so danes potrdili 30 novih primerov, skupno od zaznave prve okužbe pred tremi dnevi pa 68.

Iz Južne Koreje medtem poročajo o dnevnem rekordu. V zadnjem dnevu so namreč potrdili 1097 novih okužb, kar je največ od začetka pandemije. Skupno so v državi potrdili 49.665 okužb, od tega je umrlo 674 ljudi. V Južni Koreji že zadnjih nekaj dni beležijo porast okužb, zato se v državi vrstijo pozivi k zaostritvi ukrepov.

Evropske države z različnimi pristopi v času praznikov

Evropske države se kljub napovedi začetka cepljenja proti covidu-19 še vedno spopadajo z večinoma poslabšano epidemiološko sliko. Več držav se je tako odločilo zaostriti protikoronske ukrepe, nekatere pa jih bodo vsaj za božič omilile.

Avstrija brez tradicionalnih božičnih sejmov, a z nekaj sproščanji

V Avstriji so nedavno razrahljali nekaj ukrepov, saj so med drugim odprli muzeje in knjižnice. Zaprti so ostali bari in restavracije, prepovedani so tudi božični sejmi in prodaja alkoholnih pijač za s seboj.

26. decembra bo sledilo popolno zaprtje države, ki bo trajalo do 18. oz. 24. januarja. Večina trgovin bo morala takrat za približno tri tedne zapreti svoja vrata, enako bo veljalo tudi za kulturne ustanove.

Avstrijci bodo lahko svoje domove zapustili le za nujne opravke. Tudi šolarji bodo morali vztrajati pri pouku na daljavo, 18. januarja pa bodo lahko spet sedli v klopi.

V Avstriji bodo med 15. in 17. januarjem organizirali množično testiranje. Kdor se bo testiral in bo imel negativen rezultat, bo lahko užival v odprtju države, tisti brez negativnega testa pa bodo morali stroge ukrepe upoštevati še do 24. januarja.

Avstrija je zaradi pandemije covida-19 med božičnimi prazniki poostrila ukrepe na mejah in letališčih za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo, tudi vse sosednje države. Od sobote namreč velja desetdnevna obvezna karantena, ki jo lahko prekinejo po opravljenem negativnem testu na lastne stroške po petih dnevih karantene.