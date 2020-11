Po svetu več kot 1,25 milijona smrtnih žrtev covida-19

Število smrtnih žrtev covida-19 v svetu je preseglo 1,25 milijona. Zgolj v soboto je za to boleznijo umrlo še 7370 ljudi, potrdili pa so 602.036 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Od izbruha bolezni decembra lani so tako skupaj zabeležili skoraj 50 milijonov primerov okužbe, piše AFP, ki se sklicuje na uradne vire posameznih držav in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). Ob tem opozarja, da gre le za delček dejanskega števila okužb, saj številne države opravijo le malo testov.

Najbolj prizadeta država še vedno ZDA

Največ okužb so v soboto znova zabeležili v ZDA, ki ostajajo najbolj prizadeta država v epidemiji. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so potrdili rekordnih 126.742 novih primerov. V državi je v soboto za covidom-19 umrlo še 991 ljudi, skupaj doslej že 237.123.

Po številu smrtnih žrtev sledijo Brazilija, kjer je do zdaj umrlo 162.269 ljudi, Indija s 126.121 smrtnimi žrtvami, Mehika (94.808) in Velika Britanija (48.888).

Glede na število prebivalcev je največ smrtnih žrtev zabeležila Belgija (111 umrlih na 100.000 prebivalcev), sledijo Peru (106), Španija (83) in Brazilija (76).