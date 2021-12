Po točno enem letu je proti covidu-19 polno cepljenih 56 odstotkov Slovencev

V Sloveniji so trenutno na voljo štiri različna cepiva proti covidu-19, in sicer mRNK cepivi Pfizerja in Moderne ter na željo posameznika tudi vektorski cepivi AstraZeneca in Janssen. Slovenija je v sklopu skupnega evropskega tudi že naročila Novavaxovo cepivo, za katerega je Evropska agencija za zdravila nedavno priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo.

Ob omejenih količinah so bili sprva do njega upravičeni le stanovalci domov za starejše in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Ko so precepili večino stanovalcev domov za starejše, je število obolelih in umrlih s covidom-19 tam izrazito upadlo.

Od nedavnega se lahko cepijo tudi otroci, starejši od pet let. Za starostno skupino od pet do 11 let se je na cepljenje treba naročiti, saj je zanje namenjeno posebej dozirano Pfizerjevo cepivo v manjši koncentraciji, ostali pa se na mestih cepljenja lahko oglasijo tudi nenaročeni.

V zdravniških vrstah je ob tem zaradi hitrega širjenja bolj nalezljive nove različice omikron slišati vse glasnejše pozive k cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki še poveča zaščito pred težjim potekom bolezni in hospitalizacijo.

Napovedi vladnih predstavnikov, da bi do poletja dosegli 70-odstotno precepljenost, so se uresničevale počasneje, kot bi si želeli, želene 70-odstotne precepljenosti po enem letu še nismo dosegli. Po podatkih vlade je danes polno cepljenih 66 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije in 77 odstotkov starejših od 50 let.

Precepljenost vseh prebivalcev z vsaj enim odmerkom je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dosegla 59 odstotkov, z vsemi odmerki pa 56 odstotkov. Za poživitveni odmerek se je doslej odločilo 445.596 oseb, pričakovati pa je, da se bo s približevanjem časovne omejenosti covidnega potrdila za cepljene z osnovno shemo to število še povečalo.

Pravilnost poteka cepljenja sicer spremlja zdravstveni inšpektorat, ki je ugotovil že več kršitev, med drugim cepljenje mimo cepilne strategije in cepljenje mladoletnikov z vektorskimi cepivi, ki zanje niso odobrena. Zaradi manipulacije pri cepljenju je na delu tudi policija, ki je nazadnje ovadila pet moških, od katerih se je eden večkrat cepil v imenu preostalih osumljencev.

V zadnjem tednu je minister za zdravje Janez Poklukar večkrat izpostavil, da se bližamo trenutku, ko bomo kot družba morali sprejeti enotno odločitev glede položaja necepljenih. Po njegovih besedah sliši vse več razprav o uvedbi pogoja PC in o obveznem cepljenju. Po njegovih besedah pa to ne more biti samo odločitev zdravstvene stroke.