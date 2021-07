Po odločbi ustavnega sodišča, ki je del zakona o nalezljivih boleznih ocenilo za neustavnega in vladne odloke, sprejete na njegovi podlagi, razveljavilo, so se nekateri prekrškovni postopki že ustavili, so povedali v Pravni mreži za varstvo demokracije. Ustavno sodišče je namreč presodilo, da so bili vladni odloki o omejitvi gibanja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja covida-19 v delu, v katerem so prepovedovali shode oz. jih omejevali na do 10 udeležencev, neskladni z ustavo.

"Odločitev ustavnega sodišča vpliva na odprte prekrškovne postopke, saj morajo sodišča pri odločanju uporabiti tako ustavo kot zakon, na podlagi neustavnega zakona pa ni mogoče nikogar kaznovati," so v tej nevladni organizaciji objavili na družabnem omrežju. Po ustavni odločbi o zakonu o nalezljivih boleznih nekateri prekrškovni postopki že ustavljeni Ustavno sodišče je v odločbi, objavljeni 2. junija, ugotovilo, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. V zakonu mora biti določen ali iz njega jasno razviden namen ukrepov, poleg tega mora zakon dovolj natančno opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja ter druga ustrezna varovala pred arbitrarnim omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je navedlo sodišče. Odloki o prepovedi in omejevanju števila udeležencev shodov so bili neustavni Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi. Ustavno sodišče je odločilo, da ima ugotovitev neskladnosti učinek razveljavitve. DZ je 7. julija sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih, s katero je vlada želela uresničiti ustavno odločbo. Vendar je državni svet nanjo vložil veto, DZ pa je na vnovičnem glasovanju 15. julija ni potrdil.