Po več mesecih na morju v Dubrovnik prispela križarka z 800 člani posadke

Ivona Pavletić iz Reke je zbranim novinarjem povedala, da je presrečna, da je doma. " Občutek je super, živi smo, zdravi in komaj smo čakali, da se vrnemo domov. Hitim na letalo!" je povedala. Tudi Hrvoje iz Varaždina je povedal, da je prelepo spet stopiti na domača tla. " Občutek je prečudovit. Trajalo je od 12. marca do danes, torej dva meseca in pol nismo stopili na trdna tla. Vse skupaj nas je izčrpalo, " je priznal.

Na ladji, ki je danes zjutraj prispela v Dubrovnik, so po pisanju hrvaških medijev državljani različnih evropskih držav. Hrvatov je bilo samo šest. V samoizolacijo jim ne bo treba, bodo pa morali upoštevati priporočila hrvaškega inštituta za javno zdravstvo, je za DuList povedal načelnik Policijske uprave dubrovniško-neretvanske županije Ivan Pavličević . Tako njim kot tujim državljanom so policisti ob prihodu razdelili letake z epidemiološkimi navodili.

Pomorščaki s palub, strojniki, sobarice, čistilke, natakarji, kuharji, številni ljudje, zaposleni na križarkah, so - potem ko so se gosti zaradi epidemije z novim koronavirusom izkrcali - ostali brez dela, večina tudi brez plačila. Z ladij niso smeli, prav tako niso mogli domov, saj so se pristanišča in letališča drug za drugim zapirala. Na morju jih je tako obtičalo na tisoče, rešitve prihajajo počasi. Prepočasi.

Organiziran prevoz z avtobusi, kombiji in letali

"Tak način repatriacije je nekaj, česar do zdaj še nismo videli in zanimivo bo videti, kako bodo reagirale naše oblasti in kakšni bodo postopki pred, med in po izkrcanju teh ljudi. Predvidevamo, da so se križarska podjetja odločila za to zaradi nezmožnosti repatriacije prek ZDA. Mi vsekakor podpiramo to potezo, s katero bomo te ljudi končno spravili domov k njihovim družinam," je za omenjeni spletni portal pred kratkim povedal Romano Perić, predsednik sindikata pomorščakov Hrvaške.

Direktor luške uprave Dubrovnik Blaž Pezo je že včeraj napovedal, da bodo večji del potnikov z avtobusi odpeljali na letališče, ostali pa bodo domov odpotovali z organiziranimi prevozi z avtobusi ali kombiji. Vzpostavljen bo zračni promet z Romunijo in Ukrajino. Na dubrovniškem letališču so potrdili, da bosta danes organizirana dva čarterska leta v Bukarešto, jutri pa trije leti v Kijev. S temi letali pa ne bodo leteli samo Ukrajinci in Romunci, pač pa tudi Moldavci.

"Zelo sem vesel, da je Carnival Magic priplula v naše pristanišče in pripeljala prve pomorščake, ki so bili več mesecev ujeti na Atlantiku. Z njo so prišli vsi Evropejci, ki gredo lahko preko našega pristanišča ali letališča naravnost v svoje države - to so delavci iz Črne gore, BiH, Srbije, Madžarske, Slovenije, Italije, tudi nekaj Slovakov ... Vsem smo omogočili repatriacijo in se bodo srečno vrnili domov," pa je Pezo povedal danes in potrdil, da vse poteka po načrtih.