Po več mesecih zaprtja se znova odpirajo terase angleških pubov

Britanski premier Boris Johnson je novo sproščanje ukrepov označil za velik korak na poti k vrnitvi v normalno življenje. Pozval je k previdnosti in spoštovanju osnovnih higienskih ukrepov. "Prepričan sem, da bo to veliko olajšanje za lastnike podjetij, ki so že tako dolgo zaprti, za vse ostale pa priložnost, da se vrnejo k aktivnostim, ki jih imajo radi in so jih tako zelo pogrešali."

S ponedeljkom se tako Angleži veselijo prvega obširnega sproščanja ukrepov po več mesecih. Odpirajo se vrtovi in terase restavracij in barov, vse trgovine, frizerski in kozmetični saloni, bazeni, fitnesi. Druženje v zaprtih prostorih je še vedno močno omejeno. Prebivalci lahko odslej v krogu družine preživijo počitnice v kampih ali pa počitniških hišah, potovanja v tujino pa so še vedno prepovedana.

Pubi in restavracije se že več dni pripravljajo na odprtje teras in skušajo povečati svoje kapacitete. Britansko združenje pubov sicer ocenjuje, da ima pogoje za odprtje teras le okoli 40 odstotkov vseh gostinskih objektov. Jake Greaves, lastnik ene od gostiln v Londonu, je za Sky News povedal, da se veseli ponovnega snidenja s strankami, a še najbolj pogreša vzdušje v zaprtih prostorih.

"Pogrešam čase, ko smo prišli v bar in naročili pijačo. Ob koncu dneva smo gostilna in bomo postregli pijačo, a je delovanje pivnice na tak način oteženo," je dejal.

Naslednji pomemben datum v nizu sproščanja ukrepov v državi bo 17. maj, ko bo predvidoma znova dovoljeno druženje do šest ljudi v zaprtih prostorih. Velika Britanija ima sicer ugodno epidemiološko sliko. Število smrtnih primerov in hospitaliziranih je močno upadlo, v zadnjih 24 urah pa so zabeležili 1730 novih okužb. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 so cepili že več kot 32 milijonov ljudi.

Škotska, Wales in Severna Irska, katerih regionalne oblasti izvajajo lastno zdravstveno politiko, zaenkrat ukrepe sproščajo v manjši meri kot Anglija.