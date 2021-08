Po vsem svetu do zdaj odkrili že več kot 200 milijonov okužb

Preverjanje potrdil o cepljenju v New Yorku.

Več kot leto dni je trajalo, da je svet od izbruha pandemije covida-19 dosegel mejnik 100 milijonov okužb. Da se je to število podvojilo, je trajalo le nekaj več kot šest mesecev.

Številke ameriške univerze so sicer nekoliko višje od uradnih številk Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ta je v sredo poročala o 199,5 milijona potrjenih okužb in nekaj manj kot 4,25 milijona smrtnih primerov. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da številni primeri okužb s covidom-19 v svetu niso zabeleženi.

V zadnjih tednih se število okužb s covidom-19 v mnogih delih sveta ponovno hitro povečuje, kar zdravstveni delavci pripisujejo zlasti pojavu delta različice novega koronavirusa.

O največ potrjenih primerih okužb, 35 milijonih, trenutno poročajo iz ZDA, države s 330 milijoni prebivalcev. Na drugem mestu je Indija z okoli 1,3 milijarde prebivalcev in 32 milijoni okužb. Sledijo Brazilija (20 milijonov) ter Rusija in Francija (po 6,25 milijona).