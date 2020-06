'Po zabavi je prišel maček': sheme pomoči avtomobilski industriji brez pravih rezultatov

Študija dresdenske podružnice nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifo ugotavlja, da program pomoči avtomobilski industriji na dolgi rok ni vzdržen. Raziskava, ki je pod drobnogled vzela sheme pomoči v 15 državah, med drugim tudi v Nemčiji in ZDA, je pokazala, da bodo na kratek čas stimulirale prodajo avtomobilov, nato pa bo sledilo težavno obdobje. V Veliki Britaniji so tako maja prodali le 20.000 novih avtomobilov, kar predstavlja 89-odstotni padec.

Kot je dejal vodja študije Felix Rösel, izkušnje iz finančne in gospodarske krize 2008-2009 kažejo, da so državne sheme pomoči avtomobilskemu sektorju vsaj za kratek čas stimulirale prodajo."A po zabavi je prišel maček," so njegove besede povzeli v Ifu. Skoraj vsi pregledi so namreč po njihovih besedah pokazali, da je mnogo potrošnikov v tistem občutljivem obdobju zgolj izkoristilo priložnost, da nakup avtomobila izvedejo nekoliko pred načrti."Pod črto - večina pregledov ne kaže, da so sheme pomoči dejansko povečale prodajo avtomobilov,"je opozoril Rösel.

V Ifu so ob tem izpostavili, da imajo tovrstne iniciative za spodbujanje nakupov avtomobilov lahko nenamerne negativne učinke na druge industrije. "Če nekdo avtomobil kupi, preden je načrtoval, mu ostane manj denarja, ki bi ga lahko tedaj porabil za pohištvo," je ponazoril Rösel. "Kakršenkoli dobiček v avtomobilski industriji tako hitro lahko vodi k izgubam v drugih sektorjih," je dejal. Poleg tega, tako na inštitutu, ni jasnih dokazov o vplivu teh shem na okolje. V ZDA naj bi na račun osredotočenja promocije predvsem na manjše in z gorivom varčne avtomobile res prišlo do zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, v Nemčiji in Evropi širše pa to ni bilo dokazano.

icon-expand Nekatere raziskave že napovedujejo negotovo prihodnost za avtomobilsko industrijo. FOTO: Shutterstock