Po 'zagati' z razdelitvijo cepiva: Avstrija bo Češki pomagala s 30.000 odmerki

Avstrijski kancler Sebastian Kurz namerava Češki, potem ko je med članicami EU izbruhnil spor glede razdelitve 10 milijonov odmerkov cepiva Pfizer, pomagati dvostransko, in sicer s 30.000 odmerki cepiva. Kot so sporočili iz kanclerjevega urada, se je o tem že dogovoril z avstrijskim ministrom za zdravje Rudolfom Anschoberjem. Kot so še dodali v uradu avstrijskega kanclerja, je "zelo pozitivno", da so pripravljenost na to izrazili tudi v drugih evropskih državah.

Pomoč Dunaja Češki sledi, ker se državam članicam EU v četrtek ni uspelo dogovoriti o porazdelitvi omenjenih 10 milijonov odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech, katerih dostavo so uspeli premakniti iz sprva predvidene druge polovice v drugo četrtletje letošnjega leta. Namesto da bi članice našle enotno rešitev, so Avstrija, Slovenija in Češka zahtevale svoje deleže pro rata od vseh 10 milijonov odmerkov in svojega dela ne nameravajo odstopiti državam, ki so v stiski in imajo težave s počasnim cepljenjem. PREBERI ŠE Porazdelitev cepiva: Janša, Kurz in Babiš proti solidarnostnemu mehanizmu Države članice so se sicer dogovorile o solidarnostni distribuciji 2,85 od skupno 10 milijonov odmerkov tega cepiva tistim državam, ki ga najbolj potrebujejo – Bolgariji, Hrvaški, Estoniji, Latviji in Slovaški –, medtem ko si bo večinska skupina 19 držav – torej vse preostale z izjemo treh nasprotnic te solidarnosti – razdelila 6,66 milijona odmerkov. S takšnim dogovorom naj bi sicer največ izgubila Češka, ki bi si lahko zagotovila okoli 140.000 solidarnostnih odmerkov, ker se ni pridružila predlogu portugalskega predsedstva, pa je izgubila okoli 70.000 odmerkov. Ravno toliko sta si jih po drugi strani skupaj dodatno zagotovili Slovenija in Avstrija z vztrajanjem pri razdelitvi pro rata. Za Slovenijo to pomeni okoli 47.000 odmerkov namesto predlaganih 33.000, za Avstrijo pa okoli 199.000 namesto 139.000. icon-expand Največji poraženec je postala Češka, ki se je 'odpovedala' 140.000 dodatnim odmerkov cepiva, ki bi jih prejela po prvotnem načrtu, saj bi bila upravičena do dodatne pomoči. (Na fotografiji cepljenje proti covidu-19 na Češkem.) FOTO: AP Premier Janez Janša je pojasnil, da so predvsem zaradi Češke, ki je trenutno zelo prizadeta, vztrajali, da bi morali solidarnostno razdeliti najmanj pet od 10 milijonov odmerkov, da bi zajeli vse, tudi Češko. Podobno stališče je izrazil Sebastian Kurz, saj da Češka glede na načrte ne bi prejela zadostne količine cepiv. Zato je že takoj napovedal, da bodo Češki zdaj pomagali dvostransko.