Dobava Pfizerjevega cepiva naj bi v prihodnjem tednu stekla po načrtih

Pfizer je prejšnji konec tedna presenetil z novico, da bodo v naslednjih tednih pri dobavi zamude. Obenem so v Evropski komisiji zatrdili, da so jim v podjetju zagotovili, da bodo zamujeno hitro nadoknadili in da bodo v prvem četrtletju dobavili vse predvidene odmerke. Sedaj kaže, da bodo motnje v dobavi trajale le teden dni, ne več tednov, kot so napovedali sprva. Pričakujejo, da bodo zamujeno nadoknadili do sredine februarja.

V komisiji so ob tem danes znova poudarili, da se članice o dobavi odmerkov dogovarjajo neposredno s podjetji, saj najbolje poznajo svoje načrte za cepljenje in potrebe. Zato ne komentirajo navedb o morebitnih pravnih postopkih članic proti podjetju.

Pfizer in BioNTech sta proizvedla cepivo, ki je lani decembra prvo dobilo odobritev za uporabo v EU. Unija se je s podjetjem dogovorila za nakup 600 milijonov odmerkov cepiva. V EU so že odobrili tudi cepivo Moderne, s katero se je Unija dogovorila za 160 milijonov odmerkov.