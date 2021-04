Po zeleni luči Eme se Evropa pripravlja na uporabo cepiva Janssen

V Italiji so danes začeli v cepilne centre po državi razpošiljati 184.000 odmerkov cepiva te ameriške farmacevtske družbe, ki so ga pristojni priporočili zgolj za starejše od 60 let. To v Italiji velja tudi za cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca.

Dobavo cepiva Johnson & Johnson družinskim zdravnikom je danes začela tudi Češka. Imajo okoli 14.400 odmerkov tega cepiva.

Nemški družinski zdravniki bodo to cepivo predvidoma prejeli čez dva tedna, je napovedalo nemško ministrstvo za zdravje. Sporočilo je, da bodo začeli cepivo omenjene ameriške farmacevtske družbe dobavljati zveznim deželam.

Da bodo uporabljali to vektorsko cepivo, so napovedali tudi v Litvi. Na Nizozemskem naj bi cepljenje z njim začeli že danes.

Danske zdravstvene oblasti so odločitev o cepljenju s cepivom Johnson & Johnsona napovedale za prihodnji teden. Čakajo namreč na rezultate dodatnih preiskav o povezavi cepiva z redkimi motnjami strjevanja krvi.