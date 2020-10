Po mariborskem županu okužena še direktorica mestne uprave

Potem ko smo v sredo poročali, da je s koronavirusom okužen mariborski župan Saša Arsenovič, je danes mariborski podžupan Samo Peter Medvedsporočil, da je pozitivna tudi direktorica mariborske mestne uprave Nataša Rodošek. Na Mestni občini Maribor so pojasnili, da je direktorica še včeraj bila v službi, s koliko sodelavci je bila v stikih, pa še preverjajo. Je pa od danes v samoizolaciji njena tajnica, so pojasnili. Medved pa je povedal, da prehajajo na občini na prilagojeno delovanje. Vse nenujne sestanke so preložili oziroma jih omejujejo, uvajajo pa večje število videokonferenc.

Spomnimo, da je Arsenovič v sredo opravil hitri test na koronavirus, ki je bil pozitiven. Župan se je najverjetneje okužil na kosilu v ožjem družinskem krogu, saj je s koronavirusom okužen tudi njegov oče. Se pa župan dobro počuti in nima hujših simptomov.