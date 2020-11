Počitnice za osnovnošolce se nadaljujejo, v veljavi ostajajo tudi drugi ukrepi

V preteklem tednu se je vlada odločila podaljšati počitnice za en teden, torej do 8. novembra, saj so ravnatelji vrtcev in osnovnih šol opozorili, da se nekateri soočajo z obolelim kadrom in bodo zato težko zagotovili vzgojno-izobraževalno delo. V društvu ravnateljev srednjih šol so medtem sporočili, da si podaljšanja počitnic ne želijo, saj so na pouk na daljavo dobro pripravljeni, nadomeščanje pa bi bilo za vse prenaporno.

Vrtci lahko na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. V srednjih šolah, torej v nižjem poklicnem izobraževanju, srednjem poklicnem izobraževanju, v srednjem strokovnem izobraževanju in v gimnazijah pouk poteka na daljavo. Višje strokovne šole ter visokošolski zavodi izvajajo izobraževalni proces na daljavo po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami.

Odprti ostajajo zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter za izjeme, ki so veljale že v preteklem tednu, tudi za dijaške in študentske domove. V študentskih domovih bodo še zmeraj lahko ostale študentske družine, študentje s stalnim prebivališčem v domu, študentje iz tujine in študentje, ki v epidemiji opravljajo pomembne naloge. A študentje znova opozarjajo, da so nekatere skupine spregledane.