Počivalšek glavni akter pri nepravilnostih z dobavo zaščitne opreme

Revizija računskega sodišča o dobavi zaščitne opreme je pokazala številne nepravilnosti, za katere je odgovoren predvsem gospodarski minister Počivalšek: od sklenitve pogodb brez ponudb ali z nepopolnimi ponudbami do dobave opreme brez ustreznih certifikatov.

Računsko sodišče je med lanskim majem in decembrom opravilo revizijo poslov z zaščitno opremo, na začetku tedna pa je predlog sprejelo in poslalo revidirancem. Po poročanju Necenzurirano.si so ugotovitve najbolj obremenjujoče za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki je tudi prvi osumljenec v kriminalistični preiskavi poslov z ventilatorji, ki jo vodi nacionalni preiskovalni urad (NPU). Kakšne so ugotovitve revizije? Skoraj polovica od 64 dobaviteljev je v Slovenijo pripeljala opremo brez ustreznih certifikatov, številni dobavitelji pa k ponudbam niso priložili fotografij posameznih kosov opreme. Polovica pogodb je bila sklenjena brez ponudb ali na podlagi ponudb, ki niso vključevale bistvenih elementov.

icon-expand Dobava zaščitne opreme FOTO: Miro Majcen

Vlada je za nabave uradno zadolžila zavod za blagovne rezerve, a ta je lahko izbiral le med ponudbami dobaviteljev, ki so jih dobili z ministrstva za gospodarstvo. Zavod prav tako ni odločal, katera ponudba je ustrezna in katera ne. Ali kot ugotavlja računsko sodišče: "Ministrstvo je prispevalo k neenakopravni obravnavi ponudnikov, ne da bi za to sploh imelo pristojnost." Podobno je bilo tudi z ventilatorji. Zavod je izbral štiri dobavitelje, a na podlagi seznama, ki ga je posredovalo Počivalškovo ministrstvo, ki je usmerjalo dobavo, ne da bi vedelo, koliko ventilatorjev je že v državi, piše Necenzurirano. Ministrstvo je zavodu odredilo, da kupi 326 ventilatorjev, pri čemer se je sklicevalo na elektronsko sporočilo ene od domačih infektologinj, je ugotovilo računsko sodišče. Revizija je razkrila tudi dogajanje okrog Geneplanetovih ventilatorjev Sirusmed R 30, ki po oceni strokovne skupine UKC Ljubljana brez nadgradnje niso bili primerni za zdravljenje obolelih s covidom-19. Ministrstvo se je pri dobavi sklicevalo na pozitivno mnenje dr. Mateja Podbregarja iz celjske bolnišnice, češ da so ti ventilatorji med epidemijo primerni za široko uporabo, a je ob tem zamolčalo Podbregarjevo opozorilo, da gre za najosnovnejši model nižjega razreda in da bi po tej ceni lahko kupili najboljše ventilatorje Siriusmed R 50+ z vsemi dodatnimi opcijami.

V reviziji piše tudi, da je bilo kar nekaj pogodb sklenjenih brez predhodnega varnostnega pregleda Slovenske varnostno-obveščevalne službe (Sova) dobaviteljev. Med njimi je bilo tudi podjetje Korez Sorting Group iz Stopč pri Grobelnem, ki je zavodu za 480.000 evrov prodalo necertificirane maske z zaščitno gumico. "Medtem ko jih je Počivalšek predstavljal kot dosežek domače obrti, so v občinah povzročile val razburjenja, zato jih nekatere niso želel prevzeti. Na zavodu so morali pogodbo o dobavi teh mask podpisati, še preden je medresorska skupina končala z obravnavo ponudbe. Zakaj podjetje Korez Sorting Group ni prestalo varnostnega preverjanja, ni znano. Po poročanju Svet24 pa se je soproga lastnika podjetja takrat s tožilstvom pogajala o priznanju krivde zaradi vpletenosti v hekerski napad na Luko Koper in še dve drugi podjetji leta 2011," še piše Necenzurirano. Sova prav tako ni varnostno preverila podjetji Acron in Hmezad TMT, ki sta državi prodali za 20 milijonov evrov necertificiranih mask in pri tem obšli farmacevtsko inšpekcijo, varnostni zadržek pa je Sova imela pri podjetju SLA Marketing iz Destrnika, saj njegovo lastništvo vodi na Slovaško in se konča v ameriški davčni oazi Wyoming. Spomnimo, da so že konec decembra mediji, povezani s SDS, poskušali vnaprej diskreditirati revizijo oziroma jo prikazati kot nepomembno, pri tem pa so obračunavali tudi s predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom.