Počivalšek o ukrepih: Začeti moramo govoriti o šestem paketu pomoči

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je strnjeno povzel vse ukrepe, za katere je pristojno MGRT, ki bodo veljali v oranžnih in rdečih regijah. Izpostavil je, da mora NIJZ še objaviti seznam teh regij, ukrepi pa bodo začeli veljati dan po tem, torej v soboto. V DZ so sprejeli peti protikoronski paket pomoči, Počivalšek pa je poudaril, da je treba začeti razmišljati že o šestem, saj so PKP5 zastavili, ko je bila epidemiološka slika še boljša. "Dejstvo je, da bomo morali pomagati tistim dejavnostim, ki smo jih zaprli," je dejal.

"Slovenijo smo razdelili na rdeče in oranžne regije, da ohranimo zdravje in hkrati produktivnost," je v oddaji 24UR ZVEČER uvodoma povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek v DZ, kjer je še vedno potekala razprava o PKP5, ki ga je DZ okoli 22. ure zvečer tudi potrdil. V nadaljevanju je na kratko povzel ukrepe, ki bodo veljali v regijah glede na to, ali so rdeče ali oranžne.

Za oranžne regije velja, da je dejavnost v kozmetičnih in frizerskih salonih, pa tudi fitnes centrih, dovoljena, če je prisotna ena stranka na 20 kvadratnih metrov. Gostinski lokali so odprti še naprej od 6. ure do 22.30.

V rdečih regijah je za fitnes centre in zaprte športne objekte izrečena prepoved delovanja, za frizerske in kozmetične salone pa velja, da je dovoljeno delovanje, če je v prostoru samo ena stranka naenkrat. Gostinski lokali bodo zaprti, razen tisti, ki so v nastanitvenih kapacitetah, pa še ti samo za goste. V teh lokalih v namestitvenih kapacitetah morajo vseeno upoštevati razdaljo enega metra in pol, razen če gre za ljudi iz skupnega gospodinjstva.