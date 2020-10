'Omilitev ukrepov za frizerske in kozmetične salone v najkrajšem možnem času'

Vlada je imela na dnevnem redu včerajšnje dopisne seje omilitev omejitev za frizersko in kozmetično dejavnost, s katero bi bila lahko v salonih hkrati ena stranka na 20 kvadratnih metrov, ter odločitev o obratovanju hotelov le za zdraviliško dejavnost in za vrhunske športnike. Vendar pa je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je še zvečer za Televizijo Slovenija dejal, da je vlada sklenila, da bo lahko v frizerskih in kozmetičnih salonih hkrati ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine oz. ena stranka, če je prostor manjši. O tem naj bi, po Počivalškovih zagotovilih, odločali v prihodnjih dneh. Počivalšek je na Twitterju zapisal, da so upoštevali pozive Obrtno-gospodarske zbornice in da, da se v najkrajšem možnem času vračajo na kriterij ena stranka na 20 kvadratnih metrov.