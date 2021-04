Počivalšek: Prihodnji teden moramo nujno odpreti gostinske terase in vrtove

Zajc je v ponedeljek tudi pojasnil, da pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma. V novem interventnem zakonu bo po predlogu zapisana enkratna pomoč za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih s področja gostinstva in turizma, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot 10 odstotkov. Nadomestilo naj bi bilo določeno pri 10 odstotkih tega padca. Dodatno na ministrstvu predlagajo subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenih.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes sporočil, da s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Brankom Mehom in predsednikom Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blažem Cvarom iščejo rešitve. " Prihodnji teden je nujno odpreti terase/vrtove, da tudi gostincem omogočimo delo, vendar ob upoštevanju najstrožjih preventivnih pogojev, ki jih zahteva NIJZ ," je zapisal.

Predstavniki gostinstva in turizma namero gospodarskega ministrstva za pomoč pozdravljajo in danes na svojih mizah pričakujejo konkreten predlog zakona, ki bo razkril vse podrobnosti in morebitne omejitve.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije ukrepe, ki bodo predlagani v interventnem zakonu, podpira. A kot so ugotovili, je od njihovih predlogov, ki so zajeti, zaenkrat razbrati le subvencioniranje izplačila regresa za letni dopust, kar je bil tudi predlog delodajalcev. "Ni pa ukrepov, ki bili v pomoč delavkam in delavcem iz te panoge," so sporočili.

"V sindikatu delavcev gostinstva in turizma v interventnem zakonu za dejavnost gostinstva in turizma za delavce, ki so doma zaradi vladnega odloka in prejemajo le 80-odstotno nadomestilo plače, zahtevamo 100-odstotno nadomestilo plač," so izpostavili. Zahtevajo tudi krizni dodatek za delavce v tej dejavnosti, ki ves čas epidemije delajo, ter razširitev storitev turistični bonov na druge deležnike in storitve, ne le na tiste z nastanitvami.

Vlada je z odlokom o zaustavitvi po njihovi oceni povzročila veliko večjo škodo za dejavnost gostinstva in turizma. "Smo edina panoga v gospodarstvu, ki ne dela že osem mesecev v enem letu. Tega ne bodo mogli nadomestiti niti na novo sprejeti ukrepi, saj so številni subjekti za vedno zaprli svoja vrata, na tisoče delavcev pa se je znašlo med brezposelnimi. Delavcem in delavkam je dovolj agonije, hočemo in želimo delati," so poudarili v sindikatu.

Spomnimo

Od ponedeljka so po 11 dneh strožjih omejitev v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, enotno določeni za vso državo. Gre za ukrepe, kot jih je vlada skupaj s strokovno skupino v prenovljenem načrtu sproščanja ukrepov predvidela za rdečo fazo. Za prehod v oranžno fazo z dodatnimi sprostitvami pa trenutno na ravni države eden od pogojev ni izpolnjen, saj po zadnjih podatkih sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 1014, pogoj za oranžno fazo pa je povprečno manj kot 1000 okužb na dan v enem tednu.