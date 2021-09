Počivalšek znova napovedal odločanje o pogoju P in C za javno upravo

Vlada se mudi na obisku v savinjski regiji. Tam je gospodarski minister Zdravko Počivalšek novinarjem znova dejal, da nameravajo "kljub problemom, ki temu sledijo" kmalu odločati o tem, da bi pri zaposlenih v javni upravi iz pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) umaknili T, torej testirani. S tem bodo za zgled ostalim, pravi.

"Verjamem v to, da moramo biti odgovorni in se cepiti. Upam, da bomo na vladi – to sem povedal že pred nekaj dnevi – sprejeli odlok, s katerim bomo nas v javni upravi postavili za vzor, ker bomo imeli pogoj PC, se pravi samo 'preboleli in cepljeni' – z vsemi problemi, ki temu sledijo," je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek dejal za TV Slovenija. Notranji minister Aleš Hojs pa je dejal, da so današnje številke – v ponedeljek smo potrdili 1393 okužb – znova alarmantne, zato so strožji ukrepi, ki v veljavo stopijo jutri, po njegovih besedah "še kako nujni".

Spomnimo, v petek smo poročali, da naj bi na ministrstvu za javno upravo predlagali, da bi PC-pogoj uvedli za zaposlene v državni upravi. Za dobrih 30 tisoč ljudi, ki so zaposleni na ministrstvih, v vladi in na upravnih enotah, bi tako veljala le še pogoja prebolel in cepljen, ne pa tudi testiran. Največje vprašanje pa je način sankcioniranja tistih, ki pogoja ne bi izpolnjevali.

Necepljeni bi po predlogu ministra za javno upravo Boštjana Koritnika lahko delali od doma, če je zanje delo od doma možno zagotoviti. Izjemoma bi lahko necepljene doletela tudi najstrožja sankcija, izguba službe. Po tem predlogu bi lahko vsak resorni minister za del necepljenih uslužbencev odobril tudi možnost testiranja. Seznam bi morala sicer potrditi tudi vlada, neuradno tudi zato, ker naj bi bil del vlade bolj naklonjen pogoju PC za ves javni sektor, kar pa je na noge že spravilo policiste, vojake in učitelje.

icon-expand Zdravko Počivalšek FOTO: Bobo

Kdaj bi lahko novost stopila v veljavo, sicer še ni znano, govor pa je bil o prvem oktobru, med drugim tudi zaradi časa, ki mora miniti med obema cepljenjema pri cepivih, ki zahtevajo dva odmerka. "Obstoječa zakonodaja na zdravstvenem področju in zakonodaja o varstvu pri delu nam omogočata, da od tistih, ki so v stiku z ljudmi, zahtevamo, da so preboleli ali cepljeni," je v četrtek na finančni konferenci v Portorožu dejal minister Počivalšek. V Sindikatu vojakov Slovenije so medtem pridobili mnenje odvetnika, in sicer da v Republiki Sloveniji ni pravne podlage za uvedbo obveznega cepljenja. Veliko zaposlenih v Slovenski vojski je namreč napovedalo, da se zagotovo ne bodo cepili.

"V sindikatu se bojimo, da bomo vsi izigrani. Tisti, ki bodo morebiti ostali brez službe, ker se ne bodo cepili, bodo na sodišču čakali leto ali dve, ko epidemije še ne bo konec. Če se zgodi, da bo treba kaj storiti na silo, se lahko tudi velik del uslužbencev zateče v bolniški stalež," pa je dodal Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Toda ne ve se še, kakšna bodo pravila. Odlok moramo spoštovati, dokler ustavno sodišče ne odloči drugače, pravi pravnica Nataša Pirc Musar, ki hkrati opominja, da lahko država uzakoni obveznost cepljenja, kar v Sloveniji že poznamo. "Poseg v temeljno človekovo pravico se lahko zgodi zgolj z zakonom. Odlok bi bil v takem primeru protiustaven," je pojasnila.