'Popolne zapore si slovensko gospodarstvo ne more privoščiti'

Medtem ko zdravstveni minister Gantar poziva k zaostrovanju ukrepov, podjetniki, gostinci, frizerji, kozmetiki pričakujejo, da bo vlada začela sproščati ukrepe, saj v nasprotnem primeru ne bodo ekonomsko preživeli. Minister Počivalšek pravi, da je zajezitev širjenja epidemije na prvem mestu, a da je potrebno glavnini gospodarstva omogočiti, da preživi tudi v zaostrenih pogojih.

Vlada je že sprejela PKP6, s katerim želi pomagati obrtnikom in podjetnikom. V prihodnjih dneh bo začela pripravljati nov, že sedmi protikoronski zakon. Vse oči so danes uprte v gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Ta opominja, da je kriza, v kateri smo se znašli, zdravstvena in ekonomska, zato so pri ukrepih nujni kompromisi. Kot je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER, se moramo zavedati, da je na prvem mestu zajezitev širjenja virusa, vse odločitve morajo biti podrejene temu. A da je potrebno najti take rešitve, ki bodo glavnemu delu gospodarstva omogočile preživetje.

Glede na številke v zadnjih dneh jih danes čaka "zelo poglobljena diskusija o tem, na kakšen način lahko v nadaljevanju zajezimo širjenje virusa, verjamem, da bomo morali sprejeti tudi kakšno težko odločitev", je dejal minister. "Vedno si prizadevam, da v okviru realnih možnosti zagotovimo zdravo poslovanje gospodarstva."

"Najtežje mi je sprejemati odločitve, ki nekomu onemogočajo delo," je zatrdil Počivalšek in ob tem pojasnil, da so glavne naloge vlade zdaj, da zagotovi pogoje, pod katerimi lahko obvladamo zdravstveno krizo. Kaj pričakujejo obrtniki in podjetniki? Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da se strinja z ministrom, da je zdravje in zajezitev epidemije na prvem mestu,"na drugi strani pa je potrebno jasno in glasno povedati, da slovensko gospodarstvo mora preživeti". Zato želijo tako odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, trgovin z oblačili, optike... Po njegovih besedah do sedaj še nihče ni potrdil, da so prav ti največji viri okužb.

icon-expand Branko Meh. FOTO: POP TV

Popolne zapore gospodarstva in javnega življenja, kot jo predlaga minister Gantar, pa si po besedah Meha, slovensko gospodarstvo, kljub številkam, kot jih dnevno vidimo, ne more privoščiti. Da bomo morali omejiti stike na raznih področjih, meni minister Počivalšek, a dodaja: "Želel bi si, da številke obvladamo že z obstoječimi ukrepi."O konkretnih ukrepih oziroma morebitnih zaostritvah in dodatnih zaprtjih npr. zlatarn, ni želel govoriti. O tem bodo razpravljali na seji vlade, prepričan je, da bodo našli"najbolj ustrezne odločitve za slovensko družbo in gospodarstvo".Uravnotežiti moramo zdravstvo in gospodarstvo, dodaja Počivalšek. "Verjamem, da bomo glavnini gospodarstva omogočili, da tudi v teh zelo zaostrenih pogojih dela naprej." Meh poudarja, da obrtniki in podjetniki predvsem želijo ponovno odprtje, da lahko znova začnejo delati, državna pomoč jim ni na prvem mestu. V primeru popolne zapore gospodarstva pa"vlada nima drugega izhoda, kot da plača oziroma povrne vse stroške", tudi plače podjetnikov in obrtnikov. To je po besedah Meha edina možnost.