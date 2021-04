Počivalšek izpostavil potrebo po dodatni pomoči gostinstvu in turizmu

Ravno zaradi teh velikih negativnih učinkov po ministrovem prepričanju dosedanjih osem protikoronskih zakonov za gostinstvo in turizem ni dovolj. Zato so v pripravi posebni interventni ukrepi za panogi. Kot je dejal minister, sicer še ni bila sprejeta odločitev, ali bo šlo za ločen interventni zakon ali bodo ukrepi predvideni v sklopu devetega zakona za lajšanje posledic covida-19, a večina ukrepov je pripravljena.

Počivalšek verjame, da "bodo v naslednjem mesecu zgodbo pripeljali do sprejema"."Nujno potrebno je, da dodatne ukrepe sprejmemo in panogi pomagamo, da se spet postavi na noge," je dodal. Obenem je povzel ukrepe, o katerih so predstavniki ministrstva v minulih dneh že spregovorili.

Med drugim je predvideno podaljšanje nekaterih ukrepov v drugo polovico leta, in sicer izplačil mesečnega temeljnega dohodka in njegovo zvišanje za tiste samozaposlene, ki jim je promet upadel za več kot 50 oz. več kot 70 odstotkov, izplačil nadomestila za čas karantene oz. višje sile za samozaposlene, kritja dela fiksnih stroškov, pri čemer po predlogu ne bo več omejitve višine na zaposlenega, ter subvencioniranja čakanja na delo.

Tako bi se npr. mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 odstotkov ter na 1500 evrov za posameznike, ki so se jim prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov.

Poleg tega so predvideni še vsaj trije novi ukrepi. Predviden je enkratni dodatek za podjetja in samozaposlene s področja gostinstva in turizma, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot 10 odstotkov. Nadomestilo naj bi bilo določeno pri 10 odstotkih tega padca. Šlo naj bi za enkratno pomoč za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih iz obeh panog.

Da bi sektor organizatorjev dogodkov, t. i. industrija srečanj, lahko začela pripravo na dogodke v drugi polovici leta, torej od 1. julija, je predvideno, da bo država v primeru, da dogodki zaradi omejitvenih ukrepov ne bodo izvedeni ali bodo izvedeni v polovico manjšem obsegu, kot je bilo predvideno, organizatorjem povrnila 80 odstotkov stroškov, ki bodo s pripravo na te dogodke nastali do takrat.

Predvsem za termalni turizem pa je predvidena oprostitev plačila za rabo termalne vode.