So Počivalšek in gostje pili vodo, vzeli sendviče ali jedli specialitete?

Čeprav vpleteni trdijo, da je šlo zgolj za poslovni sestanek, ki je potekal samo ob radenski in vodi, pa so po naših informacijah Počivalškovi politični in gospodarski partnerji tam tudi jedli kosilo, še več – kuhar naj bi moral samo zato priti na delo. Po poročanju Dnevnika so gostje jedli hišne specialitete, mimoidoči pa naj bi slišali celo glasbo.

Medtem, ko po vsej državi zaradi protivirusnih ukrepov vlade velja stroga prepoved pogostitev in druženja v zaprtih gostinskih prostorih, so pretekli petek za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška , poslanko SMC Mojco Žnidarič in poslanca SNS Janija Ivanušo , ki so se srečali z lokalnimi gospodarstveniki, odprli vrata sicer uradno zaprtega gostišča v Ivanjkovcih.

Po njenih besedah je šlo za dogodek, ki so ga načrtovali že dvakrat lani, vendar je zaradi zaostrovanja epidemije padel v vodo. Že včeraj je Žnidaričeva priznala, da pri organizaciji dogodka za mnenje niso vprašali NIJZ, najemnik lokala pa, da se je strinjal s tem, da se sestanek odvije pri njih, z namenom, da predstavi svojo lokacijo in da se gostje vrnejo k njemu, ko bodo razmere to dopuščale. "Gre za lokacijo, ki jo želimo predstaviti vsem gostom, vedno, ko koga pripeljemo v naše kraje," je dejala za oddajo 24UR.

A nasprotujoče si izjave udeležencev omenjenega sestanka se kar kopičijo. Če je bilo najprej rečeno, da so udeleženci pili samo vodo in radensko, je organizatorka sestanka Žnidaričeva danes novinarjem v DZ povedala, da res ni bilo nobene pogostitve, še najmanj žabjih krakov ali žive glasbe, so pa bili po koncu sestanka v ločenem prostoru na razpolago prleški sendviči, ki so jih lahko vzeli s seboj.

Od vode in radenske do sendvičev v 'ločenem prostoru'

Poslanka SMC in organizatorka srečanja Mojca Žnidarič je danes povedala, da so bili gostom na voljo tudi sendviči.

MGRT: Ukrepi ne prepovedujejo uporabe prostorov za poslovne namene

Odgovor so nam danes poslali tudi z ministrstva za gospodarstvo, kjer pravijo, da je šlo za napovedan sestanek, ki se ga je minister Počivalšek udeležil v sklopu prizadevanj za boljši razvoj demografsko ogroženih regij. Gostitelji sestanka, predstavniki OZS Ormož in Ljutomer, so najeli prostor na turistični destinaciji Taverna. "Gre za gostišče s prenočišči, ki je sicer zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, zaprto za potrošnike. Ukrepi pa ne prepovedujejo uporabe prostorov za poslovne namene. Lokacijo so izbrali predstavniki OZS, ker so želeli predstaviti lokalni potencial za razvoj turizma, saj gre za eno od bolj znanih turističnih točk v destinaciji Jeruzalem Slovenija, prav tako pa so ministru želeli predstaviti težave, s katerimi se sooča posamezna stroka zaradi zaprtja dejavnosti. Hkrati pa prostor omogoča spoštovanje vseh preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije," so pojasnili.

Sestanka so se udeležili minister Počivalšek in Staša Zabukošek iz MGRT, poslanca Mojca Žnidarič in Jani Ivanuša, predsednica OZS Ormož in predstavnica frizerske dejavnosti Mojca Šalamun, sekretar OZS Damjan Štibler, predstavnik gostinske stroke Dino Kruhoberec, predstavnica avtoserviserjev in trgovcev Marija Kralj in predstavnik gradbene stroke Zelko Danijel.

"Udeleženci sestanka so imeli na mizi pijačo. Po sestanku so si lahko na drugem prostoru vzeli sendvič. Minister Zdravko Počivalšek je že izjavil, da je on pil samo vodo. Kot že rečeno, pa na sestanku ni bilo nobene kuhane hrane, kot navajajo nekateri mediji. Vsi udeleženci sestanka so nosili maske, prav tako je bila zagotovljena ustrezna razdalja," so še dodali in zapisali še, da se minister Počivalšek tedensko testira na okužbo s covidom-19.

Zdravstveni inšpektorat dogodek že obravnava

Na Zdravstvenem inšpektoratu so za STA potrdili, da so glede petkovega srečanja ministra s predstavniki politike in gospodarstva v gostilni prejeli več prijav, ki jih tudi že obravnavajo.