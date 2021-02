Pod streho osmi protikoronski zakon z dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov

Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo še do konca aprila. Nato ga bo lahko vlada podaljšala še dvakrat za po mesec dni. Ukrep, o katerem je minister za deloJanez Cigler Kraljposlancem povedal, da je dobro sprejet pri delodajalcih in tudi ugodno vpliva na trg dela, bodo lahko koristili delodajalci, registrirani do konca lanskega leta, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije letos upadli za več kot 20 odstotkov. Subvencioniranje čakanja na delo lahko podjetja koristijo že od prve razglasitve epidemije lani spomladi, zdaj pa ga je DZ še nadgradil. Podjetjem v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, bo država povrnila nadomestila plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.

Minimalna plača se je z letošnjim januarjem zvišala na 1024,24 evra bruto. Ker so podjetja zaradi epidemije v težavnem položaju, jim je del bremena tega zvišanja sklenila odvzeti država. V skladu z osmim protikoronskim zakonom jim bo tako v letošnjem prvem polletju plačevala 50 evrov subvencije za delavca z minimalno plačo, v drugi polovici pa ponudila razbremenitev pri plačilu prispevkov za socialno varnost.

V Levici so opozarjali, da se s tem spodbuja izplačevanje nizkih plač, saj tisti, ki izplačujejo višje plače, ne bodo prejeli ničesar. "Delamo na tem, da ne bomo postali druga Švica, ampak podalpska Kitajska. In to zagotovo ni pot v prihodnost," je dejal Miha Kordiš(Levica). V SD in SAB bi dvig minimalne plače subvencionirali le tistim delodajalcem, ki tega sami ne bi zmogli, vendar je DZ obe dopolnili zavrnil.