Z zelenega seznama črtali Češko, Malto in Švico, Belgija na rdečem

Vlada strokovno utemeljenost ukrepov ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Na današnji dopisni seji se je tako seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Odločila se je, da se te omejitve uporabljajo še naprej.

Seznanili so se tudi z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako so presodili strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in odločili, da se te omejitve še naprej uporabljajo.