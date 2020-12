Podaljšuje se hospitalizacija, mnoge iz bolnišnic ne morejo odpustiti

Minister Tomaž Gantar se je v torek udeležil srečanja Združenja direktorjev Slovenskih bolnišnic, ki je bilo organizirano preko internetne povezave. V razpravi so med drugim ugotovili, da so covid bolniki vse starejši in da imajo v večjem številu pet ali celo več pridruženih bolezni, zato je vedno več covid pacientov, ki potrebujejo daljšo hospitalizacijo ali jih celo ni več mogoče odpustiti v dosedanje bivanjsko okolje.

Zaradi tega so oblikovali predlog, da se poveča število negovalnih posteljnih kapacitet za covid paciente in paciente, ki so preboleli covid. Namreč, ugotovitve kažejo, da v bolnišnice prihaja 10 do 20 odstotkov pacientov po prebolelem covidu zaradi zapletov, ki jih je povzročilo prebolevanje te virusne bolezni, še posebno pa so zaradi tega obremenjene internistične urgence.

Na sestanku je bila izpostavljena tudi problematika rehabilitacije po epidemiji, ki je dolgotrajna in zelo zahtevna.