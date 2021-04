PRENOS V ŽIVO: Podatki za nedeljo: delež okuženih 14,6-odstoten

Pristojni so v nedeljo opravili 1605 PCR-testov in pri tem potrdili 234 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako padel na 14,6 odstotka (dan pred tem 18,2). Opravili so tudi 6576 hitrih antigenskih testov (HAT), a podatka o pozitivnih ni, saj te zadnja dva meseca še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi.