Potrdili 380 okužb, največje število opravljenih testov do sedaj

V Ljubljani so potrdili 69 primerov, v Domžalah 19, v Mariboru 18, v Kranju 16, 13 pa v Škofji Loki. 11 primerov so medtem zabeležili v Kamniku, osem pa v Novem mestu in Vrhniki. Še sedem novih imajo na Jesenicah, po šest pa v Slovenski Bistrici in Krškem. Pet primerov so zabeležili v Zrečah, Ivančni Gorici, Litiji in Slovenj Gradcu, pa tudi v Tržiču, Logatcu in Šenčurju. Štiri okužbe so zabeležili v ogroženi Črni na Koroškem, na Prevaljah in v Celju, Grosuplju, Radovljici, Šentjurju, Žalcu, Staršah in Mengšu. Po tri nove primere imajo v občinah Zagorje ob Savi, Beltinci, Trebnje, Sevnica, Piran, Idrija, Lovrenc na Pohorju, Ribnica in Radeče. V 29 občinah so zabeležili po dve novi okužbi, v kar 40 pa po eno novo okužbo.

Največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,067%), pred Mežico (0,702%) in Šentjernejem (0,601%).