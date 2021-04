Podatki za ponedeljek: ob opravljenih manj testih 20,3 odstotka pozitivnih

V Splošni bolnišnici (SB) Celje je hospitaliziranih 109 covidnih bolnikov. 21 jih potrebuje intenzivno terapijo, sedem so jih odpustili. Doslej so v celjski bolnišnici skupno beležili 435 smrti, povezanih s covidom-19.

Na redni vladni novinarski konferenci sta danes sodelovala državni sekretar na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Cveto Uršič ter direktorica Splošne bolnišnice (SB) Trbovlje Romana Martinčič.

Slednja je potrdila, da izbruh okužb beležijo v trboveljskem domu starejših. Povezali so se z domsko zdravnico, pripravljajo se na povečane zahtev po bolnišničnih posteljah. Imajo pa po njenih besedah okuženi stanovalci blažje simpome. Okuženih je okoli 30 stanovalcev, ki so že bili cepljeni proti covidu-19. Ponovila je, da nobeno cepivo ni 100-odstotno učinkovito, a da je potek bolezni blažji. "To naj ne bo nek vzvod, da smo proti cepljenju. Moramo se zavedati, da le s cepljenjem bomo epidemijo zamejili in se je v nekem doglednem času znebili," je poudarila Martinčičeva.

S katerim cepivom so bili stanovalci cepljeni, nima podatka. Preverjajo tudi za kateri sev gre, a to traja nekaj dni. A okužba se hitro širi, zato gre najverjetneje za eno od novih različic virusa.

Za zdaj torej kaže, da hospitalizacije ne bodo potrebne in bodo okuženi bolezen preboleli v domu. Pomoči jim trboveljska bolnišnica (še) ni ponudila, saj so tudi sami kadrovsko podhranjeni, prav tako imajo tudi oni covid-19 oddelek. Na vprašanje, ali bi okužba lahko prišla iz SB Trbovlje, pa je direktorica rekla, da tega še ne more ne zanikati, ne potrditi, saj informacij o tem še nima. So pa imeli pred časom tudi sami 'vdor' virusa.

V bolnišnici so imeli do nedavnega dva covidna oddelka, enega pa so ob koncu drugega vala uspeli zapreti, kar jih veseli. Prvi medtem ostaja, kljub temu, da so bili v skladu s strategijo predvideni za zapiranje. "Pritisk je bolnikov je bil tako velik, da tega še nismo mogli narediti," pravi Martinčičeva.

Nove okužbe v treh DSO-jih: poleg trboveljskega še v Domžalah in na Fužinah

Uršič je medtem povedal, da je bil vrhunec med okuženimi stanovalci domov z astarejše občane najvišja konec novembra in v začetku decembra. Številka se je - predvsem zahvaljujoč precepljenosti - precej zmanjšala. "V zadnjem tednu se je ta številka sicer nekoliko povečala. V zadnjem tednu jih je bilo okuženih 47," je navedel. Od 28 okuženih v DSO Trbovlje jih je bilo 26 cepljenih z dvema odmerkoma, eden je že prebolevnik. Vsi so asimptomatski, imajo blage znake in se relativno dobro počutijo. "Kot veleva protokol, so bili preseljeni v rdeče cone. Ena je v domu, druga, zunanja, pa v bližnjem župnišču."

Drug dom, kjer so zabeležili okužbe, pa je DSO v Domžalah, kjer je okuženih sedem stanovalcev. Eden je umrl, že pred tem je bil v slabem zdravstvenem stanju, je sporočil državni sekretar na MDDSZ.

Tretji dom, kjer beležijo okužbe, je DSO na ljubljanskih Fužinah - v stanovanjski enoti, kjer je 30 stanovalcev, od tega je okuženih 11. Podatkov glede tega, kako je okužba prišla v dom, nimajo.

V preostalih DSO-jih po Sloveniji okužb ne beležijo.

Uršič je ob tem še dejal, da domovi ostajajo odprti, pozval pa je k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov.