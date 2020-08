Znanstvena analiza podatkov o covid-19: 'Virus bi lahko že izkoreninili'

Na stotine vrstic neurejenih in na prvi pogled nepovezanih podatkov o bolezni covid-19 preučujejo že več mesecev in se jih trudijo predstaviti v za splošno javnost razumljivih tabelah in infografikah. Začeli so, ker so sami skušali razumeti, kaj se nam pravzaprav dogaja, to "širšo sliko" pa potem deliti z ljudmi. Da bi vedeli več in da bi nas bilo posledično manj strah. Ne gre le za zanesenjake, temveč za vrhunske računalniške inženirje in znanstvenike s področja statistike in analiziranja podatkov. In prav ti so lahko ključ, kako bi lahko čim prej spet zaživeli "normalno" življenje.

Pa je to mogoče? Je, če se bomo dovolj samozaščitno vedli, pravi Aleks Jakulin, eden od članov ekipe covid-19 sledilnika, sicer pa nekdanji profesor statistike in raziskovalec na prestižni univerzi Columbia v New Yorku. Iz računalništva je doktoriral v Ljubljani leta 2005, za doktorat o umetni inteligenci je prejel nagrado evropskega združenja za umetno inteligenco za najboljše delo tisto leto. Od leta 2009 je direktor podjetja Ganxy s sedežem v ZDA.

Kateri podatki so v resnici javno dostopni?

V času koronakrize se je med ljudmi precej razširilo prepričanje, da so podatki o obolevnosti za covid-19 in drugimi podobnimi nalezljivimi boleznimi (denimo, gripo) javno dostopni, a jih nihče – in to celo z namenom zavajanja – ne primerja in ne analizira. A ni tako preprosto. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priznavajo, da vseh evidenc in podatkov, ki jih ljudje zahtevajo, nimajo.