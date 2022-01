Podjetja se trenutnim razmeram prilagajajo

V podjetjih pozdravljajo spremembe pravil karantene, ki so začele veljati, saj bo ob zaostreni epidemiološki sliki z njimi lažje omogočati nemoten proces dela. Okužbe s covidom-19, karantene in uveljavljanje višje sile se sicer vrstijo, a so razmere, ki se jim sproti prilagajajo, za zdaj večinoma še obvladljive.

V Talumu število odsotnih delavcev zaradi covida-19 v zadnjem tednu narašča, še vedno pa je ob skoraj 1500 zaposlenih odsotnih nekaj odstotkov ljudi, so navedli v podjetju. "Da bi take razmere ohranili, sodelavce pozivamo, da izkoristijo možnost samotestiranja, ki ga imamo dnevno (zjutraj, sredi dneva in zvečer) organiziranega v tovarni, ter k doslednemu samozaščitnemu ravnanju tako v tovarni kot doma," so navedli. V podjetju se zavedajo, da se lahko v aktualnih razmerah odsotnost sodelavcev hitro poveča, zato se pridružujejo pozivu Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki predlaga skrajšanje izolacij in karanten ob predložitvi negativnega testa. V Novartisu v Sloveniji so že ob začetku pandemije covida-19 sprejeli številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, s katerimi, kot pravijo, za zdaj obvladujejo situacijo. "Trenutno imamo v Novartisu v Sloveniji, kjer dela skoraj 6000 sodelavcev, okoli 250 sodelavcev v karanteni. Odsotnosti sodelavcev zaenkrat še uspešno upravljamo," so povedali. Za zaščito sodelavcev, ki delajo v laboratorijih in proizvodnji ter morajo vsak dan prihajati na delovno mesto na lokacijo, so ponovno uvedli obvezno delo na daljavo za vse sodelavce, ki delajo v pisarnah oz. jim narava dela to omogoča. Sodelavcem, ki izpolnjujejo pogoj PC in prihajajo na lokacije, priporočajo tudi preventivno samotestiranje na domu na 48 ur. Na vseh lokacijah imajo nameščene tudi avtomate s HAG-testi za samotestiranje.

V Mercatorju sledijo epidemiološkim razmeram in prilagajajo notranje ukrepe, kjer je potrebno, zaposlene prerazporejajo in vključijo notranje rezerve, so pojasnili. V zadnjem tednu so v podjetju zaznali več bolniških odsotnosti kot običajno, zato so morali v nekaterih trgovinah prilagoditi obratovalni čas. "Z veliko požrtvovalnostjo zaposlenih pa uspevamo ohranjati delovne procese za zdaj nemotene," poudarjajo. V trgovskem podjetju sicer pozdravljajo vse ukrepe, ki omogočajo, da tudi v vrhu epidemije čim lažje organiziramo nemoten delovni proces v prodajalnah in hkrati zagotavljajo primerno raven zaščite pred okužbami tako zaposlenih kot kupcev.

V podjetju Unior Zreče, kjer je zaposlenih okoli 1600 ljudi, so imeli v ponedeljek 32 sodelavcev okuženih s covidom-19, 34 pa v karanteni. "Posebne kadrovske stiske v tem trenutku ne zaznavamo. Odsotnost zaposlenih se iz razloga okuženosti ali karanten pojavlja razpršeno po različnih oddelkih znotraj podjetja," so sporočili. V zadnjih dneh število okuženih in zaposlenih v karanteni tako kot po celotni državi narašča, priznavajo v podjetju, kjer si manj izostankov obetajo na račun danes uveljavljenih sprememb pravil karantene, ki bodo prinesle manj izostankov zaposlenih zaradi višje sile (karantene otrok). V Revozu večjega porasta okužb zaenkrat ne beležijo, so povedali in dodali, da zagotavljajo nemoteno proizvodnjo. Spremembe pravil karantene pa bodo pripomogle, da razmere ostanejo na obvladljivi ravni.

GZS je sicer v minulih dneh opozarjala na vedno več motenih delovnih procesov zaradi visokega števila okužb z novim koronavirusom, zaradi česar je vse več zaposlenih v izolaciji in karanteni. Spremembe pravil so v zbornici pozdravili, si pa želijo, da se uvedejo tudi za gospodarstvo. GZS vladi sicer tudi predlaga, naj se pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje razširi na vse osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Zaradi porasta števila okužb namreč podjetja za ohranjanje delovnega procesa uvajajo preventivna samotestiranja vseh zaposlenih, tudi cepljenih in prebolevnikov.